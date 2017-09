Wolves In The Throne Room streamen neues Album "Thrice Woven"

Die Black-Metaller Wolves In The Throne Room veröffentlichen am kommenden Freitag ihr sechstes Album "Thrice Woven", das es ab sofort in voller Länge im Stream zu hören gibt.

2003 gründeten die Brüder Aaron und Nathan Weaver in Olympia, Washington die kaskadische Black-Metal-Band Wolves In The Throne Room. Im Zentrum ihres Schaffens stand immer die Nähe zur Natur - und so schufen sie ihren Sound aus der idyllischen wie archaischen Autarkie, die ihre landwirtschaftliche Kommune in den Wäldern des pazifischen Nordwestens mit sich brachte.

Auf ihrem bislang letzten Album "Celestite" (2014) lösten sie sich vom Großteil der prägnanten Black-Metal-Manierismen und verschrieben sich dem Ambient. Mit "Thrice Woven" kehren sie zurück zum Cascadian Black Metal ihrer ersten vier Alben. Zu Gast sind darauf unter anderem die schwedische Organistin und Sängerin Anna von Hausswolff und der grummelige http://www.visions.de/artists/238/neurosis">Neurosis-Kopf Steve von Till.

Am kommenden Freitag den 22. September erscheint "Thrice Woven" über das Label Artemisia. Hören könnt ihr es ab sofort in untenstehendem Stream. Zuvor hatte die Band schon die Songs "Mother Owl, Father Ocean", "Born From The Serpent's Eye" und "Angrboda" ausgekoppelt.

Ab Mitte November ist die Band dann auf Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Wolves In The Throne Room - "Thrice Woven"

Live: Wolves In The Throne Room

16.11. Innsbruck - PMK

17.11. Dresden - Beatpol

19.11. Berlin - Bi Nuu

27.11. Bochum - Bahnhof Langendreer

12.12. Bern - Dachstock

13.12. Schorndorf - Club Manufaktur