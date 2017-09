The Bronx stellen neues Video zu "Two Birds" vor

Foto: Screenshot Youtube

Nach dem Retro-Video zu "Sore Throat" gehen es The Bronx im neuen Clip zu "Two Birds" entspannter und klassischer an - in doppelter Hinsicht.

Den Song "Two Birds" hatte die Hardcore-Band bereits vor kurzem vorgestellt, das Video setzt den bluesigen, cool zurückgelehnten Punk'n'Roll des Tracks nun entsprechend ins Bild: Ein Wohnzimmer-Konzert mit Partycharakter (und Breakdance) mischt sich mit Performances auf der Straße, Nachtaufnahmen einer Stadt und einer unbekannten, zwischen Alien und Barock-Dame gestylten Frau, die vermutlich die Dame aus dem Songtext mit der beidseitig ungesunden Liebe darstellt. Viel mehr Geschichte gibt es nicht zu sehen - viel mehr braucht der coole Song aber auch gar nicht.

"Two Birds" stammt wie schon der erste Vorabtrack "Sore Throat" vom kommenden The Bronx-Album "V", das am 22. Oktober bei Cooking Vinyl/Sony erscheint.

Das Album hatte die Band im Juni nach diversen Andeutungen offiziell angekündigt.

Video: The Bronx