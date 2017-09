VISIONS empfiehlt: At The Drive-In kommen mit Death From Above und Le Butcherettes auf Tour

Im Frühjahr 2018 kehren At The Drive-In für vier Shows nach Deutschland zurück. Unterstützt werden sie dabei wie in diesem Jahr von Le Butcherettes, außerdem mit dabei sind Death From Above.

Seit der Veröffentlichung ihres Comebackalbums "Inter Alia" spielten At The Drive-In erst ein Mal in Deutschland. Das Konzert in München stand dabei unter keinem allzu guten Stern und musste verlegt werden. Im Frühjahr 2018 soll jetzt alles besser werden. Gleich vier Termine haben die Post-Hardcore-Helden angekündigt. Und dass sie dabei von Le Butcherettes begleitet werden, hat ja fast schon Tradition. Schließlich singt dort Omar Rodriguez-Lopes' Lebensgefährtin Teri Gender Bender.

Zusätzlich sind bei den vier Konzerten im Februar und März 2018 Death From Above dabei. Das kanadische Schlagzeug-Bass-Duo hat mit "Outrage! Is Now" kürzlich ein hervorragendes drittes Album veröffentlicht und ist als großartige Liveband bekannt. Es ist zu hoffen, dass sie At The Drive-In mit ihrer Performance zu Höchstleistungen anspornen.

Der exklusive Vorverkauf bei Eventim für die von VISIONS präsentierten Konzerte startet am kommenden Mittwoch, der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 22. September.

VISIONS empfiehlt:

At The Drive-In + Death From Above + Le Butcherettes

25.02. Wiesbaden - Schlachthof

26.02. Berlin - Columbiahalle

02.03. Hamburg - Sporthalle

03.03. Köln - Palladium