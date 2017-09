Newsflash (Grant Hart, Godspeed You! Black Emperor, Steven Wilson u.a.)

Grant Hart, Godspeed You! Black Emperor, Steven Wilson, Quicksand, Big Brave, Radiohead, Björk, Built To Spill, Placebo, Broken Social Scene, Frightened Rabbit und "All The Small Things" gespielt auf kleinen Instrumenten.

+++ Billie Joe Armstrong, Ryan Adams und viele weitere Musiker haben dem , nach verstorbenen Hüsker Dü-Schlagzeuger Grant Hart Tribut gezollt. Über die sozialen Medien teilten Freunde, Kollegen und Musiker alte Bilder, Abschiedstexte und schöne Erinnerungen. So schrieb Green Day-Frontmann Billie Joe Armstrong: "Das tut richtig weh. Es gibt gar nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie groß der Einfluss von Hart und Bob Mould auf unsere Musik war. Seitdem ich 16 bin, wollte ich wegen Hüsker Dü Songwriter werden." Ryan Adams ging noch einen Schritt weiter mit seinen Worten: "Deine Musik hat mein Leben gerettet!" Hold Steady-Sänger Craig Finn wollte sich ein letztes mal bei Hart bedanken: "Grant Hart hat ein paar Songs geschrieben, die alles für mich bedeuten. Danke dafür und ruhe in Frieden." Offiziell wurde die Todesursache noch nicht bestätigt, mutmaßlich hatte Hart den Kampf gegen seine Krebserkrankung verloren.

+++ Godspeed You! Black Emperor streamen ihr neues Album "Luciferian Towers". Nachdem die kanadische Post-Rock-Institution im Vorfeld bereits den Opener "Undoing A Luciferian Towers" und den Closer "Anthem For No State, Pt.III" veröffentlichte, kann man sich nun bei NPR das komplette Album anhören. Das neue Album von Godspeed You! Black Emperor erscheint am 22. September.

+++ Steven Wilson hat zwei seiner Shows als ausverkauft gemeldet. Im Februar und März befindet sich der Progressive-Rocker auf Deutschland-Tournee, um sein neues Album "To The Bone" vorzustellen. Für zwei dieser Konzerte, in Frankfurt und in Essen, sind nun alle Karten vergriffen. Für die Show in Essen findet einen Tag später ein Zusatzkonzert statt. Zudem spielt Wilson noch an weiteren Terminen in Deutschland. Karten gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt: Steven Wilson

12.02. Frankfurt/Main - Alte Oper | ausverkauft

13.02. Ravensburg - Oberschwabenhalle

15.02. Berlin - Admiralspalast

20.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

05.03. Essen - Colosseum | ausverkauft

06.03. Essen - Colosseum

+++Quicksand-Gitarrist Tom Capone wurde offenbar bei einem Diebstahl erwischt. Anschließend widersetzte er sich angeblich der Polizei und wurde daraufhin festgenommen. Aufgrund des Vorfalls musste die Band ihre Show in Phoenix unterbesetzt spielen. Aktuell befinden sich Quicksand auf Nordamerika-Tour, um ihr neues Album zu präsentieren. "Interiors" erscheint am 10. November. Im November kommen Quicksand ebenfalls auf Deutschland-Tour. Karten bekommt ihr bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Quicksand

15.11. Köln - Luxor

16.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

19.11. Berlin - SO36

20.11. München - Strom

+++ Big Brave streamen ihr neues Album "Ardor". Nachdem die Post-Rocker im Juli, exklusiv bei Visions, die erste Single "Sounds" veröffentlichten, kann man sich nun die drei neuen Songs in kompletter Länge auf Bandcamp anhören. Ab Mitte November sind Big Brave in Deutschland auf Tour. Karten gibt es bei den entsprechenden Locations.

Live: Big Brave

13.11. Oldenburg - MTS City-Sound

14.11. Mannheim - Kurzbar

17.11. Dresden - Scheune

+++ Radiohead und der Filmkomponist Hans Zimmer haben eine Zusammenarbeit angekündigt. Für die BBC-1-Sendung "Blue Planet II" präsentieren sie den Radiohead-Song "Bloom" in einer Klassik-Edition, unter anderem mit neu aufgenommenem Gesang. Laut Radiohead-Frontmann Thom Yorke war der Originaltrack "Bloom" inspiriert von der originalen "Blue Planet"-Serie und daher sei es großartig, mit dem Song zum Ausgangspunkt zurückzukehren und ihn für die Fortsetzung dieser unglaublichen Serie neu zu interpretieren. Auch der Filmkomponist und Musikproduzent Hans Zimmer fand lobende Worte über das Projekt: "Mit Thom, Johnny und den Jungs zusammenzuarbeiten war eine wundervolle Ablenkung und gab mir einen interessanten Einblick in ihre musikalische Welt." Der Track mit dem Titel "(Ocean) Bloom" feiert seine Premiere am 27. September im Zuge der Weltpremiere von "Blue Planet 2". Zuletzt hatten Radiohead ein Video zu "Lift" veröffentlicht.

+++ Björk hat die erste Single aus ihrem neuen Album veröffentlicht. "The Gate" ist ein epischer Alternative-Pop-Song. Viele Pausen und akzentuiert eingesetzte Instrumenten machen aus dem Track ein Kunstwerk, das dem ebenso künstlerischen Cover der neuen Single in nichts nachsteht. Zuletzt hatte die New York Times das Erscheinungsdatum von Björks neuem Album mit November angegeben. Eine Bestätigung des Termins gab es bis jetzt noch nicht.

Stream: Björk - "The Gate"

Cover: Björk - "The Gate", Single

+++ Built To Spill haben ihr Label Warner verlassen. Seit 1995 veröffentlichte die Indie-Band sechs Alben bei dem Majorlabel. Per Facebook-Post verkündeten Built To Spill, dass sie Warner verlassen und über ihre neue Website Musikvideos und Alben veröffentlichen sowie Fanartikel vertreiben würden. Am Ende ihres Statements bedankten sie sich mit den Worten: "Danke an alle großartigen Leute bei WBR. Wir sind glücklich mit euch die vergangenen Jahre zusammengearbeitet zu haben." Das aktuelle Album von Built To Spill, "Untethered Moon", war 2015 erschienen.

Facebook-Post: Built to Spill verkünden Abschied von Warner

+++ Placebo haben eine Auktion mit persönlichen Gegenständen angekündigt. Auf dieser werden die Alternative-Rocker unter anderem eine CD-Single von "Without You I'm Nothing" mit einer Unterschrift von David Bowie versteigern. Zudem wird Frontmann Brian Molko seinen Ganzkörper-Anzug aus dem "Pure Morning"-Video anbieten. Dazu kommen auch noch Ohrstöpsel, Jacken und viele weitere Kleidungsstücke und Raritäten der Band. Mit dem Erlös unterstützen Placebo mehrere Hilfsorganisationen die sich gegen ein Leben in Armut einsetzen. Die Online-Versteigerung wird am 29. September stattfinden.

+++ Broken Social Scene haben ein Musikvideo zu "Skyline" gedreht. Der Clip erzählt die Geschichte von zwei Freunden, die sich gemeinsam durch ihr Leben kämpfen und alles füreinander tun. Begleitet werden die Bilder von melancholischem Indierock. Das aktuelles Album "Hug Of Thunder", dem der Song entstammt, war im Juli erschienen.

Video: Broken Social Scene - "Skyline"

+++ Frightened Rabbit haben eine neue Ep veröffentlicht. "Recorded Songs" beinhaltet drei Tracks inklusive eines Features mit der Singer/Songwriterin Julien Baker. Im Opener "Roadless" kehren Frightened Rabbit zu ihren Wurzeln zurück und präsentieren tief hallenden Indierock mit Vorwärtsdrang und Raum für Emotionen. "How It Gets" hingegen zeigt die sanfte Seite der Briten, mit einer sachte gezupften Akustikgitarre und einem gefühlvollen Duett von Scutch Hutchison und Julien Baker. Zum Abschluss liefert die Band noch einmal emotionsgeladenen Folkrock mit einer gigantischen Soundwand im letzten Ausbruch. Das bislang letzte Album von Frightened Rabbit war mit "Painting Of Panic Attack" vergangenes Jahr im April erschienen.

EP-Stream: Frightened Rabbit feat. Julien Baker - "Recorded Songs"

+++ Keine große Sache: Youtuber Davie504 hat Blink-182s "All The Small Things" auf kleinen Instrumenten gespielt. Mit Mini-Schlagzeug, Ukulele und Bass-Ukulele spielt er sich instrumental durch den Song. Ganz glücklich wirkt er bei der Vertonung nicht, dabei sollte er doch wissen: Es sind die kleinen Dinge im Leben...

Video: Blink-182s "All The Small Things" gespielt auf kleinen Instrumenten