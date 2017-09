Kettcar zeigen Lyric-Video zu ambivalentem Song "Wagenburg"

Am Anfang scheint noch alles klar: Kettcar kritisieren den Egoismus des Einzelnen in der Gesellschaft, der im Gegensatz zur positiven Gemeinschaft steht. Hört man länger zu, werden die Dinge jedoch komplizierter.

"Ein Ich sagt oft 'Gutmenschentum'/Ein Wir will auch mal etwas tun/ [...] Ein Wir kennt Solidarität/ Ein Ich ist immer Einzelkrieger": Zu Beginn von "Wagenburg" teilen Kettcar noch sauber in das böse Ich und das gute Wir. Im Verlauf des Songs, der als maximal schlichtes Lyric-Video mit weißer Schrift auf schwarzem Grund durchläuft, reift jedoch die Erkenntnis, dass es so einfach eben nicht ist: "Ein Wir schreit laut 'Ich bin das Volk!'/ Montagsmarsch, Pegida/ Wo Egoschweine erst alleine/ Und dann zusammen, nur an sich denkend, sich zu einem Wir verlieren/ Und jedes Wir sind viele Ichs/ Und viele Ichs wollen dann die Wagenburg, die Wagenburg formieren."

Wie stark der Song vom Flüchtlingsthema und dem Rechtsruck in der Gesellschaft inspiriert ist, wird spätestens am Ende klar, wo es heißt: "Ein Wir ist Volk, Nation, Gesinnung/ Ist Gang, ist Mob und hängt Verräter/ Ein Wir will öffentlichen Raum/ Ein Ich will seinen Teil vom Kuchen/ Überall besorgte Bürger, die besorgte Bürger suchen."

"Wagenburg" ist damit einer der Schlüsselsongs des neuen Kettcar-Albums "Ich vs. Wir", das am 13. Oktober beim eigenen Label Grand Hotel van Cleef erscheint. Schon die erste Videosingle "Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)" hatte die Band deutlich von ihrer politischen Seite gezeigt und ein Statement zum Thema Flucht und Migration abgegeben.

Im kommenden Jahr touren Kettcar dann mit dem neuen Album durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Kettcar - "Wagenburg"

Live: Kettcar

18.01. Saarbrücken - Garage

19.01. München - Tonhalle

20.01. Wien - FM4 Geburtstagsfest

21.01. Graz - PPC

22.01. Schaffhausen - Kulturzentrum Kammgarn

23.01. Bern - Bierhübli

24.01. Erlangen - E-Werk

25.01. Stuttgart - Theaterhaus

26.01. Dortmund - FZW

27.01. Bremen - Schlachthof

28.01. Kiel - Max Music Hall

30.01. Magdeburg - Altes Theater

31.01. Dresden - Alter Schlachthof

01.02. Leipzig - Haus Auensee

02.02. Wiesbaden - Schlachthof

03.02. Köln - Palladium

06.02. Hamburg - Große Freiheit 36

07.02. Hamburg - Große Freiheit 36

08.02. Hannover - Capitol

09.02. Bielefeld - Ringlokschuppen

10.02. Berlin - Huxley's Neue Welt

23.03. Essen, Weststadthalle

24.03. Bremen, Schlachthof