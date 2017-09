The Picturebooks: Exklusives Tourtagebuch und neues Video!

Ab heute lest ihr bei uns regelmäßig, was die Warblues-Hexer The Picturebooks bei den September-Terminen ihrer laufenden Tour erleben. Zum Tourstart hat die Band außerdem ein Video zum Song "Zero Fucks Given" mit Live-Impressionen veröffentlicht.

Gestern sind The Picturebooks in Bielefeld in ihre große Europa-Tour gestartet, bei der sie den Primal-Blues ihres aktuellen, im März erschienenen Albums "Home Is A Heartache" live präsentieren werden. Tickets für die umfangreiche Tour sind nach wie vor bei Eventim erhältlich.

In den kommenden Wochen wird das Duo dabei immer wieder exklusiv bei uns in einem Toutagebuch von seinen Erlebnissen bei den September-Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz berichten - inklusive Fotos von den Shows und dem Tour-Alltag. Unten findet ihr den Bericht von der ersten Show, weitere Texte und Bilder kommen bis Ende des Monats regelmäßig hinzu.

Um den Tour-Auftakt gebührend zu feiern, hat die Band auch ein von Claus Grabke - dem Thumb- und Alternative Allstars-Veteranen und Vater von Picturebooks-Sänger Fynn Grabke - gedrehtes Video zum Song "Zero Fucks Given" veröffentlicht. Das gibt bereits vorab einen guten Eindruck von der brodelnden Live-Energie der Band und dem Tour-Alltag.

Video: The Picturebooks - "Zero Fucks Given"

Zero Fucks Given (Explicit) by The Picturebooks on VEVO.

VISIONS empfiehlt:

The Picturebooks

14.09. Hamburg - Molotow

20.09. Köln - Blue Shell

22.09. Wien - B72

23.09. Graz - PPC

26.09. Zürich - Dynamo

27.09. Luzern - Konzerthaus Schüür

28.09. Bern - ISC

25.11. Wien - Fuzzfest

06.12. Düsseldorf - Pitcher

07.12. Stuttgart - Goldmarks

08.12. Bremen - Magazinkeller

09.12. Kiel - Roter Salon

14.12. Münster - Jovel

15.12. Wiesbaden - Schlachthof

16.12. Moers - Bollwerk 107

17.12. Ratingen - Lux

20.12. Nürnberg - Club Stereo

22.12. Dresden - Scheune

23.12. Leipzig - Werk 2

27.12. Hamburg - Sankt Hell Festival





Tourtagebuch: The Picturebooks unterwegs in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Heute kommt alles zusammen, erster Tour-Tag und ausgerechnet auch noch ein Heimspiel (höherer Nervositätsfaktor), Unwetter, mehrere Sachen zuhause vergessen, mehrere Songs, die wir noch nie vorher live gespielt haben, und um es alles zu toppen haben wir noch eine Akustik-Nummer ins Set eingebaut! Nach einer schlaflosen Nacht mit Alpträumen, in denen alles auf der Bühne schief geht, und anderem wirrem Zeug war der Tag im Forum in Bielefeld dann sehr entspannt und die Crew des Clubs megafreundlich und hilfsbereit. Die Show stellte sich dann auch als mega heraus. Es war brechend voll und das Publikum war der Hammer! Beruhigt gehen wir in unser eigenes Bett, nachdem wir noch mit Fans und Freunden am Merchstand abgehangen haben und alles in unseren Opel Vivaro Tour-Van namens "Rolf" geladen haben. Morgen geht's nach Hamburg ins Molotow!!! 1 down, 59 shows to go.