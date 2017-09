Japandroids zeigen Tour-Video zu "North East South West"

Foto: Screenshot Youtube

Japandroids legen keinen großen Wert auf Musikvideos, zu "North East South West" haben sie nun aber doch einen Clip veröffentlicht. Der folgt der Band auf ihrer Tour durch Europa.

Bisher hatten Japandroids nur ein einziges Video zu ihrem Klassiker "The House That Heaven Built" veröffentlicht. Darin hatte die Band Impressionen einer US-Tour versammelt - und damit den Geist der Band während der "Celebration Rock"-Ära eingefangen.

Das neue Video zu "North East South West" - im Song steckt das Durch-die-Welt-Reisen bereits - knüpft daran an: Dieses Mal ließen Japandroids bei den Terminen ihrer vergangenen Europa-Tour die Kamera mitlaufen, um Backstage-, Touri- und Livebilder voller Emotion und Stagediving einzufangen. "Es ist eine Fortsetzung", schrieb das Duo selbst über den Clip, "dieses Video, passenderweise zu 'North East South West', dokumentiert eine weitere Woche im Leben von Japandroids auf Tour, dieses Mal in Europa. Gefilmt haben wir vor allem in Spanien, Italien und Portugal, Jim Larson hat wieder unterwegs mitgedreht, um zu einzufangen, was sich verändert hat (und was nicht)."

"North East South West" stammt vom aktuellen, dritten Japandroids-Album "Near To The Wild Heart Of Life", mit dem die beiden Kanadier Anfang des Jahres nach längerer Pause zurückgekehrt waren. Den Song hatte die Band auch als Seven-Inch zusammen mit dem Dead Moon-Cover "Fire In The Western World" veröffentlicht.

Video: Japandroids - "North East South West"