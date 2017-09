Gene Simmons verkauft Deluxe-Boxset - und bringt es Fans nach Hause

Wer den Kiss-Frontmann Gene Simmons schon immer mal treffen wollte, hat jetzt die Chance dazu - sofern er oder sie 50.000 US-Dollar übrig hat, um sich eine Deluxe-Box mit unveröffentlichtem Material und deren eigenhändige Lieferung durch den "Dämon" zu erkaufen.

Das umfangreiche CD-Boxset umfasst zehn CDs mit über 150 Songs, die aus den vergangenen 50 Karrierejahren von Gene Simmons stammen. Von Liedern aus Muttis Garage bis hin zu Kiss-Klassikern und noch unbekannten B-Seiten und Demos findet sich eine große Vielfalt auf der Compilation. In der passend zum Namen "The Vault" aufgemachten Tresor-Box sind außerdem eine ungeschminkte Gene-Simmons-Actionfigur, ein Medaillon mit der dekadenten Aufschrift "In Simmons we trust" und ein einzigartiger geheimer Artikel enthalten. Schon dieser üppige Fan-Spaß kostet ganze 2.000 US-Dollar.

Wem das nicht reicht und wer noch ein paar Taler mehr übrig hat, kann sich das Boxset von Simmons auch persönlich vorbeibringen lassen. Für 50.000 Dollar fliegt der mit dem Paket zum Käufer und verbringt einen Nachmittag mit diesem . Für Getränke, Essen und Party muss der Zahlende selbst sorgen, ein Ständchen singt Simmons nur, wenn eine Gitarre im Haus ist. Und natürlich kommt der "Dämon" auf seine alten Tage nur ungeschminkt.

Wer so gar nicht weiß, wohin mit seinem Geld, kann es hier in die treusorgenden Hände des sympathisch-bescheidenen Kiss-Paten geben. Oder sich eben doch einen Sportwagen kaufen.

Twitter-Video: Gene Simmons erklärt sein umfangreiches Boxset