VISIONS Premiere: Punk-Allstars Sciatic Nerve zeigen Video zu "Sciatic Nerve"

Sciatic Nerve ist eine Punk-Supergroup mit Mitgliedern von Nothington, Swingin' Utters und Cobra Skulls. Mit dem Band-Titeltrack präsentieren wir ihr erstes Video.

Luke Ray (Cobra Skulls, Nothington, Swingin' Utters), Chris Matulich (Enemy You, Nothington, Shut Up Donny), Gitarrist Tony Teixeira (Cobra Skulls, Nothington, Shut Up Donny, Swingin' Utters) und Bassist Kyle Lindauer haben sich irgendwo in der Bay Area von San Francisco zusammengetan, um gemeinsam eine weitere Band zu gründen: Sciatic Nerve.

Mit der haben sie jetzt den Titelsong zum Bandnamen in ein 49-sekündiges Video gepackt, das ihr euch exklusiv bei uns ansehen könnt. Es ist krachiger Hardcore-Punk. Wer danach angefixt ist, kann sich freuen: Am 27. September erscheint ein weiteres Video zum Song "Bright Lights".

Das nach der Band benannte Debütalbum wird am 29. September über das deutsche Label Gunner erscheinen.

Video: Sciatic Nerve - "Sciatic Nerve"