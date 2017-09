Black Rebel Motorcycle Club kündigen neues Album "Wrong Creatures" an, streamen Single

Mit "Wrong Creatures" haben Black Rebel Motorcycle Club ihr neues Studioalbum angekündigt - und parallel die neue Single "Little Thing Gone Wild" veröffentlicht.

In einem Facebook-Post hatten Black Rebel Motorcycle Club vergangene Woche schon ein stark abgeschwächtes Cover präsentiert. Nun hat die Band das Veröffentlichungsdatum für ihr neues und mittlerweile neuntes Studioalbum bekannt gegeben. "Wrong Creatures" wird am 12. Januar 2018 über Abstract Dragon in die Läden kommen.

Passend dazu präsentierten die US-Amerikaner einen neuen Song: "Little Thing Gone Wild" ist ein gewohnt kratziger Blues-Rock-Track, der von einem stampfenden Beat und mächtigen Riffs angeführt wird. Von Beginn an treibt der Song nach vorne - und gibt vermutlich einen Ausblick, wie der Rest des Albums klingen wird.

Die Arbeiten am neuen Album hatten bereits im Sommer 2015 begonnen, nachdem ereignisreiche Jahre hinter dem Trio lagen. Schlagzeugerin Leah Shapiro hatte sich gerade erst von einer lebensnotwendigen Gehirnoperation erholt, während Peter Heyes und Robert Levon Been, völlig erschöpft vom intensiven Touren, mit mentalen Problemen zu kämpfen hatten.

Noch vor der Veröffentlichung des neuen Albums kommen Black Rebel Motorcycle Club auf Tour und legen dabei auch sieben Stopps im deutschsprachigen Raum ein. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Stream: Black Rebel Motorcycle Club - "Little Thing Gone Wild"

Tour: Black Rebel Motorcycle Club

25.11. Hamburg - Große Freiheit 36

26.11. Berlin - Columbiahalle

27.11. Köln - Live Music Hall

28.11. München - Tonhalle

01.12. Lausanne - Les Docks

02.12. Zürich - Samsung Hall

03.12. Wien - Arena