Marilyn Manson streamt erste Vorabsingle, veröffentlicht Album-Details

Marilyn Manson hat mit "We Know Where You Fucking Live" einen ersten Song seines neuen Albums "Heaven Upside Down" vorgestellt. Zur Platte gibt es nun auch Details und einen Erscheinungstermin.

"We Know Where You Fucking Live" löst dabei tatsächlich ein, was Marilyn Manson im Vorfeld für "Heaven Upside Down" in Sachen Sound und Ästhetik versprochen hatte: Der Song ruft mit seinem lauernden Einstieg und den fies gebrüllten und leicht verzerrten Refrains bei alten Fans Erinnerungen an die künstlerische Hochphase Mansons rund um "Antichrist Superstar" und "Mechanical Animals" wach. Den Single-Release hatte Manson vorab schon angeteasert.

Erscheinen wird der Song auf "Heaven Upside Down" - und das schon in Kürze: Am 6. Oktober erscheint das Album bei Loma Vista/Caroline. Für das Album arbeitete Manson in Los Angeles erneut mit Tyler Bates zusammen, mit dem er 2015 bereits das Vorgängeralbum "The Pale Emperor" aufgenommen hatte. Unten findet ihr auch das Cover und die Tracklist. Vier neue Songs des Albums hatte der Musiker auch schon live vorgestellt.

Ursprünglich lautete der Titel der Platte "Say10", erscheinen sollte sie eigentlich im Frühjahr 2016. Warum es dazu nicht kam und er das Album umbenennen musste, hatte Manson gerade erst in einem Interview erläutert.

Im November ist Manson in den deutschsprachigen Ländern live zu sehen. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Marilyn Manson - "We Know Where You Fucking Live"

Cover & Tracklist: Marilyn Manson - "Heaven Upside Down"

01. "Revelation #12"

02. "Tattooed In Reverse"

03. "We Know Where You Fucking Live"

04. "Say10"

05. "Kill4me"

06. "Saturnalia"

07. "Je$u$ Cri$i$"

08. "Blood Honey"

09. "Heaven Upside Down"

10. "Threats Of Romance"

Live: Marilyn Manson

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

18.11. München - Zenith

20.11. Wien - Gasometer

23.11. Zürich - Samsung Hall

25.11. Berlin - Velodrom

29.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle