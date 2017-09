Newsflash (Eddie Vedder, Brand New, Circa Survive u.a.)

Neuigkeiten von Eddie Vedder, Brand New, Circa Survive, Iron Chic, Metallica, Himmellegeme, Noah Gundersen, Morrissey, Mark Kozelek, Electric Wizard, Jack Black, der Nirvana im Auto singt und Rick Astley der die Foo Fighters covert.

+++ Eddie Vedder hat einen neuen Song live gespielt. Der Pearl-Jam-Frontmann eröffnete seinen Auftritt auf dem von ihm organisierten Ohana Festival mit einem sehr emotionalen, einfühlsamen Stück. Dabei ließ er sich nur von einem Piano begleiten. Der Titel des Songs ist noch unbekannt, zum Ende hin singt Vedder jedoch wiederholt die Zeile "Share The Light". Womöglich trägt das Stück also diesen Namen. Bei seinem Festival im kalifornischen Dana Point gastierte Vedder zudem unter anderem beim Auftritt von Social Distortion: Gemeinsam mit der Band sang er deren Song "Ball & Chain".

Video: Eddie Vedder performt neuen Song

Ya wanna rock from the good seats? Eddie Vedder live at Ohana.SOCAL! Invite friends,let's rock! https://t.co/krT8MLDYfW — Cjr (@G0tigers) 10. September 2017

Video: Eddie Vedder & Social Distortion - "Ball & Chain" (live)

+++ Brand New haben Songs aus ihrem neuen Album erstmals live gespielt. Vergangenes Wochenende feierten sieben der zwölf Songs aus "Science Fiction" ihre Live-Premiere, darunter der Opener "Lit Me Up" sowie die bedrohlich-zurückgelehnten "Can't Get It Out" und "In The Water". Die Setlist findet ihr weiter unten. Brand New hatten ihr fünftes Album im August plötzlich digital veröffentlicht, auf CD und Vinyl erscheint "Science Fiction" dann am 13. Otkober.

Video: Brand New - Live auf dem High & Low Festival

Setlist: Brand News beim High & Low Festival

01. "Lit Me Up"

02. "Gasoline"

03. "You Won't Know"

04. "137"

05. "Out Of Mana"

06. "Can’t Get It Out"

07. "Sic Transit Gloria… Glory Fades"

08. "I Will Play My Game Beneath The Spin Light"

09. "You Stole"

10. "At The Bottom"

11. "In The Water"

12. "Same Logic/Teeth"

13. "451"

14. "Degausser"

15. "Sowing Season"

16. "Jesus"

17. "Soco Amaretto Lime"

+++ Circa Survive haben ein Video aus ihrem Studio veröffentlicht. Der knapp zweiminütige Clip gibt einen Einblick in die Aufnahmen zu ihrem neuen Album "The Amulet". Die Progessive-Rock-Band ist dabei gut gelaunt beim Einspielen ihrer Instrumente zu sehen. Musikalisch begleitet wird das Video von spährischen Melodien, die der kommenden Platte entstammen. "The Amulet" erscheint am 22. September. Zuletzt hatten Circa Survive den Titeltrack als Vorboten veröffentlicht.

Video: Circa Survive nehmen im Studio auf

+++ Iron Chic haben ihr neues Album "You Can't Stay Here" angekündigt. Begleitend veröffentlichten die Punkrocker den ersten, hymnisch-rumpeligen Vorboten "My Best Friend (Is A Nihilist)" mit einem Video. Der Clip zeigt verschiedene Protagonisten bei der Bewältigung ihres Alltags, etwa beim Fahrrad fahren oder Einkaufen. Ihnen folgt stets unbemerkt der Tod. Abgeschlossen wird das Video durch Szenen einer Live-Performance der Band. "You Can't Stay Here" erscheint am 13. Oktober 2017.

Video: Iron Chic - "My Best Friend (Is A Nihilist)"

+++ Metallica haben ein neues Live-Video geteilt. Der Clip zeigt eine professionelle Aufnahme der Performance von "Through The Never" aus verschiedensten Kameraperspektiven. So stehen vor allem die Mitlgieder der Thrash-Metal-Band bei gedämpften Licht im Fokus. Aufgenommen wurde der Clip während ihres Auftrittes im Ziggo Dome in Amsterdam. Erst kürzlich hatte sich Frontmann James Hetfield bei diesem Konzert vom 4. September eine leichte Verletzung zugezogen, als er während der Show in ein sich öffendes Bühnenloch fiel. Momentan befindet sich die Band auf ausgiebiger Europa-Tour, die Karten für die Shows im deutschsprachigen Raum sind jedoch schon ausverkauft.

Video: Metallica - "Through The Never" (live)

Tour: Metallica

14.09. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

16.09. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

16.02. Mannheim - SAP-Arena | ausverkauft

29.03. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

31.03. Wien - Stadthalle | ausverkauft

07.04. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

09.04. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

11.04. Genf - Palexpo | ausverkauft

26.04. München - Olympiahalle | ausverkauft

30.04. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

+++ Himmellegeme streamen einen neuen Song. "Hjertedød" beginnt zunächst, nur von einer Gitarre begleitet, recht zärtlich. Im weiteren Verlauf entwickelt er sich aber zu einem treibenen Psych-Rock-Track, der von einer sehr präsenten Solo-Gitarre abgerundet wird. Der Titel stammt von dem neuen Album "Myth Of Earth", welches am 6. Oktober erscheint.

Stream: Himmellegeme - "Hjertedød"

+++ Noah Gundersen hat die Single "Heavy Metals" aus seinem kommenden Album veröffentlicht. Elektrische pochende Beats tragen den Song, bis sich eine Vielzahl an Sounds und Instrumenten dazu gesellt. Neben Synthesizern, Gitarren und Schlagzeug sorgen Trompeten und eine Orgel für Tiefe und Vielfalt. Immer wieder bauen sich nach ruhigen Momenten gigantische Soundwände auf. Zuletzt war bereits die Single "Bad Desires" erschienen. Beide Songs dienen als Vorboten für "White Noise", das neue Werk des Indie-Folk-Singer/Songwriters. Dieses wird am 22. September über Cooking Vinyl herauskommen.

Stream: Noah Gundersen - "Heavy Metals"

+++ Morrissey hat das Cover zu seinem neuen Album "Low In High-School" veröffentlicht. Künstler Linder Sterling, ein enger Freund des Indie-Pop-Künstlers, postete auf Instagram ein Foto, welches Max Lopez, den Sohn des Live-Bassisten Mando Lopez, mit einer Axt in der Hand zeigt. Das Kind hält zudem ein Schild in der Hand, auf welchem "Axe The Monarchy" zu lesen ist. Währenddessen kündigte der britische Vertrieb HMV an, das neue Album nicht in sein Sortiment aufzunehmen, da sie es als zu offensiv einschätzen. "Low In High-School" erscheint am 17. November über Etienne.

Instagram-Post: Das Cover zu "Low In High-School"

Proud Mama moment is an understatement. This is the new #Morrissey album out Nov. 17th and my little boy from East LA is on the cover!!!!! Eeeeeekkkkkk! #Maxie #LowInHighSchool #OneOfOurOwn: Tony Molina Ein Beitrag geteilt von Nicole Presley (@presleyspantry) am 10. Sep 2017 um 7:46 Uhr

+++ Mark Kozelek streamt den neuen Song "The Black Butterfly". Dieser ist der zweite Vorbote für sein neues Album, für das sich Kozelek Unterstützung von Jim White und Ben Boye holte. "The Black Butterfly" ist ein sechsminütiger Track, der hauptsächlich aus dem immer selben Rhythmus und Kozeleks Sprechgesang besteht. Die Platte "Mark Kozelek With Ben Boye And Jim White" erscheint am 6. Oktober.

Stream: Mark Kozelek und Ben Boye and Jim White - "The Black Butterfly"

+++Electric Wizard haben den ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album geteilt. "See You In Hell" ist ein über sechs Minuten langer Stonerrock-Brocken, der in den Strophen vor allem von dem immer selben Riff geprägt wird. Das neunte Album "Wizard Bloody Wizard" erscheint am 10. November diesen Jahres.

Stream: Electric Wizard - "See You In Hell"

+++ Tenacious D-Frontmann Jack Black hat Nirvanas "Polly" gecovert - in seinem Auto. Während der Sänger im Stau stand, schnipste er mit den Fingern im Takt und sang ein paar Zeilen des Songs. Ganz textsicher präsentierte sich Black bei der spontanen Gesangseinlage nicht, unterhaltsam ist der kurze Clip aber allemal. Uns bleibt da nur eines zu sagen: "Shikaflaow!"

Video: Jack Black singt "Polly" von Nirvana im Auto

+++ Es "rickrollt" wieder: Rick Astley hat die Foo Fighters gecovert. Beim Benefiz-Konzert in der wiedereröffneten Manchester Arena spielte er den Hit "Everlong", nachdem Dave Grohl ihn bei einem Konzert in Japan für eine gemeinsame Performance seines Songs "Never Gonna Give Up" auf die Bühne geholt hatte. Dabei bezeichnete der Foo-Fighters-Frontmann Astley bereits als seinen "neuen besten Freund". Vielleicht verhaften die Foo Fighters ihn demnächst als Gastsänger für einen gemeinsamen Song - Astley müsste sich nur damit arrangieren, in Grohls Augen nicht "der größte Popstar der Welt" zu sein.

Twitter-Video: Rick Astley spielt "Everlong" von den Foo Fighters