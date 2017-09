VISIONS empfiehlt: Aivery kommen auf Tour

Das Wiener Trio Aivery stellt den metallischen Stoner-Rock seines Debütalbums im September in Deutschland vor - präsentiert von VISIONS.

Vergangenen Freitag war mit "Because" das Debütalbum der jungen Band Aivery aus Wien erschienen. Das Trio um Bassistin und Sängerin Franziska Schwarz spielt darauf Stoner-Rock mit Elementen aus Noise, Post-Punk und Metal. Anfang September hatte das Video zum darauf enthaltenen Song "Don't Dare" bereits Premiere gefeiert.

In den kommenden Wochen bringen Aivery ihr Debütalbum bei einigen Shows in Deutschland und Umgebung nun auch live auf die Bühne. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows bekommt ihr an allen gängigen Vorverkaufsstellen.

VISIONS empfiehlt:

Aivery

12.09. München - Glockenbachwerkstatt

13.09. Leipzig - W58

15.09. Berlin - Internet Explorer

16.09. Lüneburg - Anna und Arthur

17.09. Frankfurt/Main - Cafe Exzess

19.09. Innsbruck - Jellyfish Music Bar

20.09. Nürnberg - K4 Festsaal

13.10. Wien - Sargfabrik