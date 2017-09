Beatsteaks kommen im Herbst auf Tour

Immer weiter: Nach vereinzelten Clubshows im Sommer kommen die Beatsteaks im Oktober und November erneut auf große Tour - mit ihrem neuen Album "Yours" im Gepäck.

Am 1. September veröffentlichten die Beatsteaks ihr neues Doppelalbum "Yours", das sie im Vorfeld bereits bei einigen Clubshows und Festivals im Sommer bespielt hatten. Zuletzt waren die Berliner unter anderem beim Jamel Rockt Den Förster Festival im westlichen Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten, um gemeinsam mit Bands wie Kraftklub, Slime und vielen mehr ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.

Im Oktober und November kommen die Beatsteaks erneut auf Tour - dann allerdings wieder in größere Clubs wie die Große Freiheit 36 in Hamburg oder das E-Werk in Köln, um neue Songs wie "L auf der Stirn" und "I Do" live zu präsentieren.

Die Vorverkauf beginnt morgen, den 12. September um 10 Uhr. Karten für deutsche Städte gibt es über Beatstuff und die gängigen Vorverkaufsstellen. Für die Konzerte in Wien und Graz wendet ihr euch an die österreichischen VVK-Stellen.

Im aktuellen VISIONS 294 lest ihr zudem eine große Band-History sowie ein Interview zum neuen Album "Yours".

Live: Beatsteaks

17.10. Rostock - Moya

18.10. Hamburg - Große Freiheit 36

20.10. Stuttgart - LKA Longhorn

21.10. Karlsruhe - Substage

22.10. München - Muffathalle

24.10. Graz - Orpheum

25.10. Wien - Arena

27.10. Erfurt - Stadtgarten

29.10. Saarbrücken - Garage

30.10. Erlangen - E-Werk

01.11. Hannover - Capitol

02.11. Köln - E-Werk

04.11. Wiesbaden - Schlachthof

07.11. Zürich - Volkshaus

09.11. Coesfeld - Fabrik Coesfeld