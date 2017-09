The National zeigen Virtual-Reality-Dokumentation "Something Out Of Nothing"

The National haben eine beeindruckende Virtual-Reality-Dokumentation über ihre Band und ihr neues Album "Sleep Well Beast" veröffentlicht. Zudem spielten die Indierocker ausgewählte Songs der Platte live im Fernsehen.

In ihrer neuen Virtual-Reality-Dokumentation "Something Out Of Nothing" laden The National zu einer privaten Studioführung ein. Das beeindruckende Video ließ die Band mit einer 360-Grad-Kamera filmen, als Zuschauer bietet sich uns also die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo wir hinschauen möchten. Zu sehen sind unter anderem Szenen der Aufnahmen zum neuen Album "Sleep Well Beast", die The National in ihrem eigenen Studio vollzogen haben. Zusätzlich gewährt die Dokumentation kurze Einblicke in die privaten Schlafzimmer der Mitglieder, bevor sie die Band auf die Bühne begleitet. Ihr seht "Something Out Of Nothing" weiter unten.

Nur wenige Kilometer von ihrem eigenen Studio entfernt, präsentierte das Quintett bei einer exklusiven Show zudem ausgewählte Songs ihrer neuen Platte. Auf einer runden Bühne performten sie "Day I Die", "Nobody Else Will Be There", "Turtleneck" und "The System Only Dreams In Total Darkness". Der US-amerikanische TV-Sender CBS hatte den Auftritt in seinem Format "This Morning Saturday" übertragen und später auf Youtube veröffentlicht.

Zudem reagierten The National auf den einen Tweet des US-Nachrichtenmagazins Newsweek. Dieser hatte dem ehemaligen stellvertretenden Stabschef Karl Rove das neue Werk "Sleep Well Beast" vorgespielt. Er zeigte sich nicht begeistert, obwohl die Indierocker ein Zitat aus einem Interview von 2004 in einen ihrer Songs eingebaut hatten. Die Band schrieb daraufhin via Twitter: "Fick dich, Karl" und verlinkte den Tweet von der Newsweek.

Im Oktober sind The National für drei Konzerte in Deutschland unterwegs. Die Shows sind allerdings bereits ausverkauft.

Video: The National - "Something Out Of Nothing" (Virtual-Reality-Clip)

Video: The National - "Day I Die" (live bei CBS)

Video: The National - "Nobody Else Will Be There" (live bei CBS)

Video: The National - "Turtleneck" (live bei CBS)

Video: The National - "The System Only Dreams In Total Darkness (live bei CBS)

Tweet: The National reagieren auf Karl Rove

VISIONS empfiehlt:

The National

21.10. Hamburg - Elbphilharmonie | ausverkauft

23.10. Berlin - Tempodrom | ausverkauft

24.10. Berlin - Tempodrom | ausverkauft