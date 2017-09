Newsflash (Manchester Orchestra, Hole, Punk Rock Holiday u.a.)

Neuigkeiten von Manchester Orchestra, Hole, Punk Rock Holiday, Chelsea Wolfe, Josh Homme, Ken Mode, Public Service Broadcasting, Between The Buried And Me, Thirty Seconds To Mars, Cannibal Corpse, Einar Stray Orchestra und Henry Rollins.

+++ Manchester Orchestra haben ein Video zu ihrem Song "The Grocery" veröffentlicht. Das zeigt die immer gleiche Zimmerwand, an der verschiedene Bilder hängen. Anfangs wird die Szenerie vor allem von harmonischen Bildern geprägt, deren Ursprünge vor allem in der Vergangenheit liegen. Im Laufe des Liedes wird diese Harmonie durch Blutspritzer an der Wand oder Aufnahmen von Zerstörung gestört. Passend dazu steigert sich der sanfte, melancholische Indierock zu einem dramatischen, emotionalem Ausbruch. "The Grocery" stammt aus dem aktuellen Album "A Black Mile To Surface". Manchester Orchestra schauen auf ihrer Tournee für 2 Termine in Deutschland vorbei. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Manchester Orchestra- The Grocery

Live: Manchester Orchestra

30.10. Köln - Gebäude 9

03.11. Berlin - Frannz Club

04.11. Hamburg - Molotow | ausverkauft

+++ Hole Schlagzeugerin Patty Schemel hat ihre Autobiografie "Hit So Hard" angekündigt. Bereits 2011 veröffentlichte Schemel eine gleichnamige Dokumentation über ihr ereignisreiches Leben. Die Autobiografie geht diesen Weg weiter und thematisiert unter anderem Sexismus in der Musikindustrie, den Tod von Kurt Cobain und Schemels Coming-out. "Hit So Hard" erscheint am 31. Oktober bei Da Capo Press in englischer Sprache.

+++ Der Vorverkauf für das Punk Rock Holiday ist gestartet. Nachdem die erste Ticketstufe in kürzester ausverkauft war, sind nun heute ab 12 Uhr die Early-Bird-Tickets online. Diese sind auf 4.000 Stück limitiert und erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Das Punk Rock Holiday findet vom 7. bis 10. August 2018 im slowenischen Tolmin statt. Weitere Infos zum Festival gibt es auf der offiziellen Website des Festivals.

+++ Chelsea Wolfe hat den Song "The Culling" veröffentlicht. Der sechs Minuten lange Track ist zunächst ruhig gestaltet, einzelne Gitarreneinwürfe begleiten den gewohnt bedrückenden Gesang. Im weiteren Verlauf kommt es jedoch zum Ausbruch, in dem auch Noise-Rock-Gitarren ihren Platz finden. "The Culling" ist bereits der vierte Vorbote auf das neue Album "Hiss Spun", welches am 22. September bei Sargent House erscheint. Zuletzt war der Song "Offering" gestreamt worden.

Stream: Chelsea Wolfe - "The Culling"

+++ Der BBC hat das Sendedatum von Josh Hommes aufgenommener Kindergeschichte bekannt gegeben. Die Geschichte "Zog", die von einem tollpatschigen Drachen handelt, der sich in der Ausbildung befindet, wird am 6. Oktober auf dem Kinder-Kanal CBeebies ausgestrahlt. Darüber hinaus wurde bekannt, dass der Queens-Of-The-Stone-Age-Sänger zwei weitere Kindergeschichten für die BBC aufgenommen hat. Wann diese ausgestrahlt werden, ist noch unbekannt. Im vergangenen Monat hatte die Alternative-Rock-Band ihr neues Album "Villains" veröffentlicht.

+++ Ken Mode haben ein Cover des Unsane-Songs "Broke" gestreamt. Dieser ist Teil des Unsane-Tribute-Albums "Shattered, Flattered And Covered". Die Version der kanadischen Noise-Rock-Band fällt noch eine Spur dissonanter und aufreibender als das Original aus. "Shattered, Flattered And Covered" erscheint am 11. September.

Stream: Ken Mode - "Broken" (Unsane-Cover)

+++ Public Service Broadcasting haben ein Video zu dem Song "Turn No More" veröffentlicht. Der Clip, der komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist, zeigt neben der Performance der Band ein stillgelegtes und langsam verkommendes Kohlebergwerk. Zu sehen ist außerdem der Manic Street Preachers -Frontmann James Dean Bradfield, der den Leadgesang in dem Song übernimmt. Inhaltlich behandelt dieser den Zusammenbruch der Kohleindustrie und das Schicksal der Menschen, die mit den persönlichen und ökologischen Nachwirkungen leben müssen. Das aktuelle Album von Public Service Broadcasting "Every Valley" war am 7. Juli diesen Jahres erschienen.

Video: Public Service Broadcasting - Turn No More feat. James Dean Bradfield

+++ Between The Buried And Me haben die Aufnahmen zu ihrem neuen Album abgeschlossen. Tommy Rogers hatte die Neuigkeiten nun über Facebook bekannt gegeben, weitere Albuminfos sind bislang noch nicht Publik gemacht worden. Das mittlerweile achte Album wird der Nachfolger zum 2015 erschienenen "Coma Ecliptic". Im Zuge des zehnten Geburtages von "Colors" wird die Prog-Metal-Band zudem eine neue Vinyl-Auflage des Klassikers veröffentlichen.

Facebook-Post: Tommy Rogers kündigt neues BTBAM-Album an

+++ Thirty Seconds To Mars haben ein Cover-Mash-up gespielt. In dem knapp vier Minuten langen Song interpretierte die Band unterem anderem David Bowies "Heroes" und Soundgardens "Black Hole Sun" neu. Die Idee der Alternative-Rock-Band war, damit bekannten Pop-Künstlern Tribut zu zollen, die im verganenen Jahr verstorben waren. Frontmann Jared Leto wirkte allerdings nicht besonders textsicher, während der gesamten Performance musste er den Text von einem Zettel ablesen.

Video: Thirty Seconds To Mars spielen Cover-Mashup

+++ Cannibal Corpse haben das neue Album "Red Before Black" angekündigt. Dieses werden die Death-Metal-Pioniere am 3. November über Metal Blade Records veröffentlichen. Aufgenommen wurde das 14. Studioalbum in den Mana Recording Studios in Saint Petersburg, Florida unter der Regie von Erik Rutan. Die bislang letzte Platte "A Skeletal Domain" war 2014 veröffentlicht worden.

Cover & Tracklist: Cannibal Corpse - "Red Before Black"

01. "Only One Will Die"

02. "Red Before Black"

03. "Code Of The Slashers"

04. "Shedding My Human Skin"

05. "Remaimed"

06. "Firestorm Vengeance"

07. "Heads Shoveled Off"

08. "Corpus Delicti"

09. "Scavenger Consuming Death"

10. "In The Midst Of Ruin"

11. "Destroyed Without A Trace"

12. "Hideous Ichor"

+++ Einar Stray Orchestra haben ein neues Video zu "Caravelle" veröffentlicht. Unterlegt von dem orchestralen Indie-Folk der norwegischen Band, zeigt der Clip eine Collage von vielfältigen, teilweise sehr persönlichen Tourimpressionen. Der Song stammt vom aktuellen Album "Dear Bigotry", welches im Frühjahr erschienen war. Im Winter spielt die Gruppe zudem in der Elbphilharmonie in Hamburg und im Funkhaus in Berlin. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Einar Stray Orchestra - "Caravelle"

Tour: Einar Stray Orchestra

13.02.2018 - Funkhaus - Berlin - Deutschland

12.02.2018 - Elbphilharmonie - Hamburg - Deutschland

+++ Henry Rollins hat als ehemaliger Frontmann der Harcore-Punk-Legenden Black Flag den Ruf als harter Hund weg, der andere und vor allem sich selbst nicht schont. Letzteres hat er nun erneut bei der Show "Hot Ones" unter Beweis gestellt. Dort müssen die Gäste Fragen beantworten, während sie extrem scharfes Essen zu sich nehmen. Schon zu Anfang des Interview stellt Rollins klar, dass er der perfekte Gast für diese Sendung ist: "Ich esse kein scharfes Essen, ich vertrage es nicht." Im Laufe des Gesprächs verändert sich Rollins' Gesichtsfarbe dann auch in Richtung eines ungesunden Rot und seine Stimme zum heiseren Krächzen - was die Geschichten des geborenen Entertainers eigentlich nur noch lustiger macht.

Video: Henry Rollins bei der Show "Hot Ones"