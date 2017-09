VISIONS Premiere: Biblical streamen Album "The City That Always Sleeps"

Eine Woche vor Release präsentieren die Kanadier Biblical mit dem Stream ihres zweiten Albums "The City Always Sleeps" einen traumwandlerischen und zugleich explosiven Mix aus Psych-, Heavy-, Stonerrock und Blues.

2014 machten die vier Musiker von Biblical mit ihrem Debütalbum "Monsoon Season" auf sich aufmerksam, das verschiedene Spielarten des Rock auf geschmackvolle und organische Art miteinander verband. Nach ausgiebigen Touren mit unter anderem ihren Landsmännern Death From Above zogen sich die Psych-Rocker für zwei Jahre ins Studio zurück, um an einem Nachfolger zu arbeiten.

"The City That Always Sleeps" führt den eingängigen Soundmix seines Vorgängers fort, überrascht jedoch ebenso mit bluesigen Elementen und einer gelungenen Balance der einzelnen Stilelemente. So hypnotisieren Songs, wie "Regicide" mit meditativem Gitarrenpicking, schlingernd wimmernder Sologitarre und hallendem Gesang, bevor dieser plötzlich, aber dennoch mehr geschmeidig als kantig ausbricht und aufrüttelt. "Gallows Humor" greift die druckvolle Energie aus den vorangegangenen Songs wieder auf, während das darauf folgende "Spiral Staircase" mit einem shuffeligen Blues und einem Wechselspiel aus Klavier und Gitarre überrascht.

Den Titel der Platte widmen Biblical der "Identitätskrise" ihrer Heimatstadt Toronto, wie sie es nennen: "Wir stehen ziemlich weit oben in der Liste der 'lebenswertesten Städte' in Magazinen wie The Economist, aber auf der anderen Seite hast du Leute, die diese lächerlichen Toronto-vs-Everybody-Shirts tragen. Da existiert eine Spannung, die uns zum Titel des Albums geführt hat."

"The City That Always Sleeps" erscheint am 15. September via Tee Pee Records.

Album-Stream: Biblical - "The City That Always Sleeps"

Cover & Tracklist: Biblical - "The City That Always Sleeps"

01. "Mature Themes"

02. "The Last Thing I Remember"

03. "Regicide"

04. "Fugue State"

05. "Gallows Humor"

06. "Spiral Staircase"

07. "The City That Always Sleeps"

08. "House of Knives"