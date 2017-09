The Used kündigen neues Album an, zeigen Video zu "Over And Over Again"

The Used sind zurück: Die Post-Hardcore-Band aus Utah veröffentlicht am 27. Oktober ihr neues Album "The Canyon". Einen der 17 Songs gibt es mit "Over And Over Again" bereits vorab zu hören - und dank eines bizarren Musikvideos auch zu sehen.

Drei Jahre lang gab es keine neue Musik mehr von The Used. Nun kündigte die Post-Hardcore-Band ihr siebtes Studioalbum "The Canyon" für den 27. Oktober an. Es enthält 17 Songs, wurde von Ross Robinson produziert und ist in verschiedenen Bundles digital, auf CD oder Vinyl vorzubestellen.

Einen ersten Vorgeschmack liefert der Song "Over And Over Again": Groovige Gitarren schieben den Track vorwärts, während Sänger Bert McCracken mit hell-rauchiger Stimme singt. Im C-Teil kommen die Instrumente zur Ruhe, Gitarren und Klavier verhalten sich eine Weile schüchtern, bis sie zum wummernden Schlagzeug wieder zu tanzen beginnen und zum Ende hin mehrere Melodien durcheinander springen. Begleitet wird der Song von einem bizarren Musikvideo, in dem zwei Pfleger McCracken zunächst in einem Bett waschen und anziehen. Anschließend tanzt er mit einer im Sacko gekleideten Puppe ohne Kopf in einem weißen Raum, bevor der Sänger sich im Kontrast dazu später auf einer merkwürdig tristen Geburtstagsfeier wiederfindet.

Im Oktober und November sind The Used auf US-Tour unterwegs, Termine für Europa gibt es bislang nicht.

Video: The Used - "Over And Over Again"

Cover & Tracklist: The Used - "The Canyon"

01. "For You"

02. "Cold War Telescreen"

03. "Broken Windows"

04. "Rise Up Lights"

05. "Vertigo Cave"

06. "Pretty Picture"

07. "Funeral Post"

08. "Upper Falls"

09. "The Divine Absence (This Is Water)"

10. "Selfies In Aleppo"

11. "Moving The Mountain (Odysseus Surrenders)"

12. "Over And Over Again"

13. "The Quiet War"

14. "Moon-Dream"

15. "The Nexus"

16. "About You (No Songs Left To Sing)"

17. "The Mouth Of The Canyon"