Mastodon zeigen Behind-the-Scenes-Video zu "Toe To Toes"

Foto: Screenshot Video

Halb lustig, halb ernst: Zu ihrem neuen Song "Toe To Toes" zeigen Mastodon ein Video, dass die Aufnahmen des persönlichen Brent-Hinds-Songs dokumentiert.

Der Clip zum bereits kürzlich veröffentlichten "Toe To Toes" zeigt sehr schön den Zweiklang, den Mastodon leben: Während die Band sich zwischendurch für keinen Spaß zu schade ist, herumalbert und Masken aufzieht, laufen die eigentlichen Aufnahmen diszipliniert und leidenschaftlich ab. Ganz nebenbei erfährt der Zuschauer, welche Details im Sound versteckt sind, etwa Gruppen-Handclaps.

Der Song stammt von der neuen Vier-Song-EP "Cold Dark Place", die am 22. September digital und auf CD und am 27. Oktober als limitierte Ten-Inch-Picture Disc erscheint. Darauf verarbeitet Mastodon-Gitarrist Brent Hinds nach eigener Aussage eine schmerzhafte Trennung. Während drei Songs noch aus den Sessions zum Album "Once More 'Round The Sun" stammen, entstand "Toe To Toes" während der Aufnahmen zum im März erschienenen Studioalbum "Emperor Of Sand". Ursprünglich hatte Hinds die Songs solo veröffentlichen wollen, dann aber die Tracks doch mit seiner Band eingespielt.

In Kürze kommen Mastodon auch auf Tour - gemeinsam mit Red Fang (die in Berlin leider fehlen) und Russian Circles sowie Scott Kelly von Neurosis als Live-Gast. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: Mastodon - "Toe To Toes"

VISIONS empfiehlt:

Mastodon

10.11. Berlin - Huxley's Neue Welt*

13.11. Wien - Gasometer*#

14.11. Herford - Club X*#

23.11. Leipzig - Haus Auensee*#

25.11. München - Tonhalle*#

28.11. Zürich - Komplex 457*#

30.11. Esch/Alzette - Rockhal*#

* Support: Russian Circles

# Support: Red Fang