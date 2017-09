Black Rebel Motorcycle Club teasern neue Musik, kommen auf Tour

Black Rebel Motorcycle Club sind Ende des Jahres bei uns auf Tour - und das mit großer Wahrscheinlichkeit mit neuen Songs. Zumindest veröffentlichte die Band online einen rätselhaften Teaser, der in die Richtung weist.

Was Black Rebel Motorcycle Club auf ihrer Facebook-Seite posteten, sieht stark nach einem (möglicherweise um Schrift bereinigten) Plattencover aus. Unten findet ihr den Post.

Eine neue Platte wäre keine Überraschung: Das Garage-Shoegaze-Trio aus San Francisco war seit dem Frühjahr im Studio, um einen Nachfolger zum siebten Studioalbum "Specter At The Feast" einzuspielen. Dieser war grob für Herbst 2017 angekündigt gewesen. Einige Videos auf der offiziellen Seite der Band gaben vorab schon einen Eindruck von den Arbeiten.

Umso mehr Grund also, sich auf die anstehenden Konzerte der Band zu freuen, die diese Ende ab Oktober in ganz Europa spielen wird. Ab Ende November kommen bringen die US-Amerikaner ihren cool-düsteren Rocksound dann auch nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Facebook-Post: Black Rebel Motorcycle Club teasern etwas

Live: Black Rebel Motorcycle Club

25.11. Hamburg - Große Freiheit 36

26.11. Berlin - Columbiahalle

27.11. Köln - Live Music Hall

28.11. München - Tonhalle

01.12. Lausanne - Les Docks

02.12. Zürich - Samsung Hall

03.12. Wien - Arena