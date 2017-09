John Frusciante kündigt neues Album "Trickfinger II" an

Bereits am morgigen Freitag wird der Musiker und ehemalige Red-Hot-Chili-Peppers-Gitarrist John Frusciante die Fortsetzung zu seinem 2015 erschienenen Acid-House-Album "Trickfinger" veröffentlichen. "Trickfinger II" fällt musikalisch ähnlich wie sein Vorgänger aus.

Elf Jahre sind seit dem letzten Mitwirken John Frusciantes auf dem Red Hot Chili Peppers-Album "Stadium Arcadium" vergangen. Es folgten unzählige mal mehr, mal weniger experimentelle Soloalben, die 2015 in der Veröffentlichung von "Trickfinger" gipfelten.

Frusciante selbst beschreibt die Platte in einem Interview als "Beginn eines neuen musikalischen Lebens" und erklärt weiter: "Wenn ich es höre, hört es sich an, als würde ich Türen zu neuen Welten öffnen. Dieses Gefühl hatte ich bei Musik, die ich mit der Intention gemacht habe, sie zu veröffentlichen und zu verkaufen, noch nie."

Aufgenommen hatte der zu den einflussreichsten Gitarristen der Welt zählende Frusciante das zweiteilige Album bereits 2007 im Live-Verfahren, nur mithilfe eines billigen Mixers und eines CD-Brenners im heimischen Wohnzimmer.

Die neuen Songs von "Trickfinger II", die den Stil des elektronisch-experimentellen Albums fortführen, sind bereits im Stream hörbar. Setzen diese auf wiederkehrende Beats und Effekte, scheint es bei der zuletzt veröffentlichten Single "Poem" keinerlei Muster oder Struktur zu geben.

Im Oktober erscheint außerdem die Reissue des 1994 erschienenen, ersten Soloalbums "Niandra Lades And Usually Just A T-Shirt", auf welchem Frusciante seinem unverwechselbaren Gitarrenspiel in 25 Songs und zwei Bonustracks freien Lauf lässt.

Cover & Tracklist: John Frusciante - "Trickfinger II"

01. "Shift Sync"

02. "Ruche"

03. "Exclam"

04. "Hasan"

05. "Cuh"

06. "Stall"

Album-Stream: John Frusciante - "Trickfinger II"