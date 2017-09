VISIONS Premiere: Telepathy zeigen Video zu "Echo Of Souls"

Die britischen Post-Metaller Telepathy zeigen bei uns ein atmosphärisches, leicht verstörendes Video zu ihrem Song "Echo Of Souls". In wenigen Tagen kommen sie mit ihrem aktuellen Album "Tempest" außerdem auf Tour - für die wir noch Karten verlosen.

"Echo Of Souls" ist auf dem aktuellen Album "Tempest" enthalten, das Telepathy im März via Golden Antenna veröffentlicht hatten. Der Song brodelt zweieinhalb Minuten lang bedrohlich vor sich hin, bevor die Band mit erschreckenden Schreien ausbricht. Im dazugehörigen Clip wandert eine junge Frau in einem weißen Kleid über steinige Wege, einen Strand und durch einen Wald. Später blitzen auf die Musik abgestimmte Performance-Sequenzen der brüllenden Bandmitglieder auf, die Protagonistin flieht im Mittelteil offenbar vor irgendetwas, bevor sie mit trauriger Miene einen Baum umarmt.

Ab Sonntag sind Telepathy mit ihrem aktuellen Album auf Tour durch Deutschland und Umgebung unterwegs. "Tempest" könnt ihr nach wie vor über das Label bestellen, Tickets für die Konzerte bekommt ihr an den jeweiligen Vorverkaufsstellen - oder gewinnt sie hier bei uns: Wir verlosen 3x2 Karten für eine Stadt eurer Wahl.

Video: Telepathy - "Echo Of Souls"

VISIONS empfiehlt:

Telepathy

10.09. Freiburg - White Rabbit

12.09. Wien - Viper Room

13.09. Dresden - Barenzwinger

14.09. Würzburg - Immerhin

15.09. Berlin - Swamp Fest

16.09. Braunschweig - Nexus

19.09. Köln - AZ Köln

20.09. Hamburg - Hafenklang

21.09. Siegen - Klub Vortex

22.09. Olten - Coq d'Or

23.09. Winterthur - Gaswerk