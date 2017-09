VISIONS Premiere: Android Empire präsentieren Video zu "A Time To Come"

Seit 2004 sind Android Empire bereits aktiv. Nach vielen Stil- und Personalwechseln und zwei EPs ist die Band nun im instrumentalen Sludge Metal angekommen, den sie gerne mit progressiven Elementen anreichert. Seht bei uns exklusiv das Video zur ersten Single des kommenden Debütalbums.

"Monument" wird es heißen, und orientiert man sich am Sound des ersten Vorboten "A Time To Come", haben die Berliner den Titel bedacht gewählt. Der achtminütige Song baut Schichten auf, lässt sie fallen und verliert sich gerne in verspielten Solos. Die aggressiveren Teile bebildert das Video dazu mit urbanen Settings, während eine ruhige Sektion ein eher natürliches Umfeld zeigt. Dazwischen sieht man immer wieder, wie sich Fisch, Schmidt, Hess und Bojo voller Wonne durch ihre Kreation zocken.

"Monument" erscheint am 29. September bei Arctic Rodeo und kann ab sofort im Webshop des Labels vorbestellt werden. Ganz fixe Fans sichern sich die streng limitierte "Zum Heimathafen"-Edition mit Siebdruck.

Video: Android Empire - "A Time To Come"

Cover & Tracklist: Android Empire - "Monument"

01. "Colossus Speaks"

02. "Monument"

03. "A Time To Come"

04. "Torrents"

05. "God of Gravity"

06. "From Fire to Flood"

07. "Dome Argus"

08. "Circus Cetorum"