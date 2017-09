Prophets Of Rage streamen neuen Song "Strength In Numbers"

Prophets Of Rage haben vorab ihren neuen Song "Strength In Numbers" vorgestellt. Das Stück vom in Kürze erscheinenden Debütalbum der Band feierte seine Premiere beim Radiosender Beats 1.

In Zane Lowes Radioshow stellten die Prophets Of Rage ihren neuen Vorabsong vor. Der setzt voll auf die Trademarks der Band: B-Real von Cypress Hill (und später auch Chuck D.) rappt über einen bedrohlichen Crossover-Groove einen Text über die Macht der Massen, der von Tom Morellos Gitarren-Effekten aufgehübscht wird, bis sich der Track zum Refrain hin immer wuchtiger aufschaukelt. Unten könnt ihr den Track hören.

Im Gespräch mit dem Moderator bekräftigte die Supergroup auch noch einmal, auch nach der Veröffentlichung ihres kommenden Debütalbums am 15. September und den folgenden Tourdaten gemeinsam Musik machen zu wollen. "'Right The Power' ist nicht nur der Name eines Songs, es ist das, was wir tun", sagte Tom Morello. Von dem neuen Album gab es bereits die Songs "Living On The 110", "Unfuck The World" und "Radical Eyes" zu hören. Das Video zu letzterem war von Youtube gelöscht worden, weil es das Thema Rassismus auch mit Fernsehbildern von gewalttätigen Auseinandersetzungen illustriert.

Die Prophets Of Rage hatten sich 2016 als Reaktion auf die Kandidatur von Donald Trump zum US-Präsidenten gegründet und daraufhin die EP "The Party's Over" veröffentlicht. Die Band besteht aus Mitgliedern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill.

Stream: Prophets Of Rage - "Strength In Numbers"

Stream: Prophets Of Rage - "Strength In Numbers" (Weltpremiere bei Beats 1 Radio)