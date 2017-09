Newsflash (Jawbreaker, Motörhead, Sufjan Stevens u.a.)

Jawbreaker, Motörhead, Sufjan Stevens, Tori Amos, Alex Lahey, The Haunted, AC/DC, Danzig, Counterparts, The Coathangers, Godsmack und LCD Soundsystem.

+++ Jawbreaker haben die Arbeit an neuem Material begonnen. Laut Blake Schwarzenbach, dem Frontmann der Emopunk-Ikonen, versucht die Band derzeit, neue Songs für ein Album zu schreiben. Das sagte Schwarzenbeach am Wochenende im Zuge einer Q&A-Session nach einer Kinovorstellung der neuen Jawbreaker-Dokumentation "Break Down: A Film About Jawbreaker" in New York. Die Veröffentlichung des letzten Jawbreaker-Albums "Dear You" liegt bereits 22 Jahre zurück. Nachdem sich Jawbreaker 1996 aufgelöst hatten, verkündeten sie dieses Jahr ihre Reunion und spielten die ersten gemeinsamen Shows seit 21 Jahren.

+++ Motörhead Schlagzeuger Mikkey Dee liebäugelt mit der Veröffentlichung weiterer Musik seiner Band. Gegenüber dem US-Magazin Billboard sagte der Schlagzeuger, es sei noch einiges an Material übrig, er müsse sich aber zunächst noch einen Überblick verschaffen, bevor er genauere Aussagen treffen könne. "Ich weiß, wir hatten eine Menge Live-Material", so Dee. "Aber es gibt noch keine konkreten Pläne." Auch Tribute-Shows zu Ehren des 2015 verstorbenen Motörhead-Chefs Lemmy Kilmister seien denkbar. Zuletzt hatten Motörhead die Coversong-Sammlung "Under Cöver" veröffentlicht. Angeblich könnte zudem noch in diesem Album ein posthumes Soloalbum Kilmisters folgen.

+++ Sufjan Stevens hat ein B-Seiten- und Demo-Album angekündigt. Sein Label Asthmatic Kitty teilte via Instagram ein Bild und ein Video. In dem Kurzclip sieht man, wie die Demo-Kassete des Albums eingeschoben wird, daraufhin läuft auch eine erste kurze Hörprobe. Ruhige Synthesizer leiten den Song ein, darauf folgt Stevens sanfter Gesang. Die enthaltenen Songs entstanden offenbar alle bei den Aufnahmen des 2015 erschienenen Albums "Carrie & Lowell". Das Album "The Greatest Gift" soll am 20. Oktober erscheinen.

Test cassette of Sufjan's next release, The Greatest Gift Mixtape Out October 20th! Ein Beitrag geteilt von Asthmatic Kitty Records (@asthmatickittyrecords) am 2. Sep 2017 um 15:49 Uhr

+++ Tori Amos hat eine weitere Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. "Wings" präsentierte sie bei dem englischen Radiosender BBC 2 in einer umfassenden Themensendung über ihr Schaffen. Wie ihre bereits veröffentlichten Singles "Up The Creek" und "Reindeer King" lebt auch der neue Song deutlich von Amos' Stimme: Hell und klar, aber mit einem geheimnisvollen Schleier bedeckt schiebt sie sich über die leichten Elektrobeats hinweg immer wieder in den Vordergrund. Ihr neues Album "Native Invader" wird am 8. September erscheinen. Den Song kann man auf der Seite von BBC 2 ab Minute 27 hören.

+++ Alex Lahey hat ein spezielles Konzert zum Albumrelease angekündigt. Am 6. Oktober erscheint ihr Debütalbum "I Love You Like A Brother" bei Dead Oceans. Am selben Tag veranstaltet sie einen Pressetag in Berlin. An diesem wird sie auch ein Dachkonzert in der Radio Eins Rooftop Lounge spielen. Dort wird sie neben der bereits veröffentlichten Single "Lotto In Reverse" vermutlich auch weitere Songs aus dem Album präsentieren. Mit diesem geht sie ab Oktober auch auf Tour. Tickets für die Konzerte in Deutschland gibt es bei Eventim.

Live: Alex Lahey

30.10. Köln - Blue Shell

31.10. Hamburg - Molotow

01.11. Berlin - Privatclub

03.11. München - Kranhalle

04.11. Stuttgart - Keller Klub

+++ The Haunted haben ein neues Lyric-Video zu "Monuments" produziert. Auf alten Bildern von Industrieanlagen, Straßen und dem Himmel fliegt der Songtext in weißen fetten Lettern über den Bildschirm. Mit "Strength In Numbers" hatten die Thrash-Metaller ihr neuntes Studioalbum vergangenen Monat herausgebracht. Mit diesem stürmten sie auch die internationalen Charts. In ihrem Heimatland Schweden erreichten sie in den Hardrock-Charts sogar Platz eins.

+++ Eine neue Website Namens "HomeToGo" zeigt in Infografiken die ersten Konzerte von Bands wie AC/DC, den Beatles oder Depeche Mode. Dort gibt es zu jeder Band einen kleinen Text, in dem man alle Informationen über das erste Konzert der jeweiligen Künstler bekommt. Nicht nur die Location und das Datum werden genannt, auch eine ungefähre Zuschauerzahl und nette Randnotizen kommen noch dazu. Zu der Website geht es hier entlang.

+++ Danzig haben neues Musikvideo zu ihrem Song "Last Ride" gedreht. Der Clip ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten. Neben Performance-Aufnahmen der Band vor einer Wand aus Totenköpfen gibt es auch noch eine junge Dame zu sehen, die versucht, übers Trampen weiter zu reisen. Untermalt werden die Bilder von klassischem Hardrock, mit schrillen Gitarrensoli und einem düsteren Westernsound. Das aktuelle Album "Black Laden Crown" hatten Danzig im Mai veröffentlicht.

+++ Counterparts haben den neuen Song "Swim Beneath My Skin" veröffentlicht. Darin bieten die US-Amerikaner treibenden Post-Hardcore, der sich immer weiter auftürmt und abschließend in einem von stürmischen Gitarrenriffs begleiteten Breakdown endet. Laut Frontmann Brendan Murphy handelt der Song von der Verletzlichkeit des Menschen, die es anderen Menschen erlaubt, buchstäblich in den eigenen Körper einzudringen. Nach "No Servant Of Mine" ist es der bereits zweite Vorbote auf das neue Album "You're Not You Anymore", das am 22. September erscheint. Zuletzt hatten Counterparts eine Tour mit The Amity Affliction, Casey und Alazka angekündigt. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Live: The Amity Affliction + Counterparts + Casey + Alazka

26.11. Graz - PPC 27.11. Linz - Posthof 28.11. Leipzig - Conne Island 29.11. Hamburg - Gruenspan 30.11. Wiesbaden - Schlachthof 01.12. München - Backstage 02.12. Köln - Essigfabrik

+++ Auch The Coathangers haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. In "Perfume" fahren die Indie-Punks mit einem Boot über Seen und Kanäle, Nachts gönnen sie sich einen Spaziergang am Strand und tagsüber genießen sie die Sonne. Passend zur entspannten Atmosphäre des Videos präsentiert der Song einen recht ruhigen und eingängigen Beat, die Gitarren laufen in einem angenehmen Loop und der Gesang lädt zu einem kalten Getränk bei einem Sonnenbad ein. Der Song entstammt der aktuellen EP "Parasite", welche im Juni erschienen war.

+++ Godsmack haben ein Update aus dem Studio gesendet. Per Facebook teilte die Band mit, dass sie an neuem Material arbeite. Veröffentlicht wird das wohl 2018, wie der Hashtag #gs2018 am Ende des Posts vermuten lässt. Bereits vor wenigen Monaten hatte Frontmann Sully Erna in einem Interview ein neues Album für 2018 angekündigt, was zugleich das 20-jährige Jubiläum des Debütalbums makiert. Zudem ist eine weltweite Tour geplant, auf der die gesamte Platte performt werden soll. Das bislang letzte Album 1000hp war 2014 erschienen.

+++ LCD Soundsystem-Frontmann James Murphy hat aus einem Scherz ein Band-T-Shirt gemacht. In einem Podcast sprach er über Teenager und den Record Store Day und verlor folgende Worte darüber:"Ich war niemals wütend auf die Idioten beim Record Store Day. Genau diese Menschen haben mein Leben gerettet." Nach diesen Worten fiel ihm sofort ein: "Das ist ein T-Shirt, den Spruch drucke ich auf eins!" So ist es jetzt geschehen. Nett. Gewissermaßen.

