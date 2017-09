Wolves In The Throne Room kündigen Europa-Tourdaten an

Wolves In The Throne Room kommen wieder auf Tour. Mit ihrem neuen Album "Thrice Woven" werden die progressiven Black-Metaller im Herbst auch sechs Konzerte im deutschsprachigen Raum spielen.

Von Mitte November an sind Wolves In The Throne Room bis Ende des Jahres in Europa unterwegs, um ihr am 22. September erscheinendes neues Album "Thrice Woven" vorzustellen. Deutsche Fans dürfen sich auf vier Konzerte freuen, Österreicher und Schweizer haben je einmal die Ehre, die US-Black-Metaller zu empfangen. Karten gibt es bei Eventim.

Die ersten drei Shows bestreiten Wolves In The Throne Room dabei mit den belgischen Düster-Krachschlägern Wiegedood, der Support bei den späteren Konzerten ist noch nicht bekannt.

Erst im Juni hatten Wolves In The Throne Room angekündigt, dass noch in diesem Jahr mit ihrem neuen Album "Thrice Woven" zu rechnen sei. Geht man nach den seitdem vorab veröffentlichten Songs "Born From The Serpent's Eye" und "Angrboda", dann neigt die neue Platte der Band aus Olympia, Washington um die beiden Weaver-Brüder Aaron und Nathan wieder stärker dem klassischen Black Metal zu. Auf dem Vorgänger "Celestial Lineage" hatten immer auch Ambient-Natursounds das akustische Black-Metal-Gemetzel aufgelockert.

Live: Wolves In The Throne Room

16.11. Innsbruck - PMK*

17.11. Dresden - Beatpol*

19.11. Berlin - Bi Nuu*

27.11. Bochum - Bahnhof Langendreer

12.12. Bern - Dachstock-Reitschule

13.12. Schorndorf - Club Manufaktur

* Support: Wiegedood