Feine Sahne Fischfilet kündigen große Deutschlandtour an - und kommen ins Kino

Feine Sahne Fischfilet sind noch nicht ganz durch mit ihren zahlreichen Festivalshows, da planen sie schon die nächste große Tour für den Beginn des kommenden Jahres. Ab Februar beackern die Polit-Punks die großen Hallen. Außerdem kommt im Frühjahr 2018 auch eine Dokumentation über die Band ins Kino.

Voller Körpereinsatz, flaschen- bis fassweise Schnaps und klare linkspolitische Ansagen alles andere als durch die Blume zeichnen Musik und Konzerte von Feine Sahne Fischfilet aus. Die bodenständigen Shows der Punks aus Mecklenburg-Vorpommern funktionieren dabei ebenso in kleinen Clubs wie auf großen Festivals.

Mit dem dritten Album "Scheitern und Verstehen" und Feierhymnen wie "Komplett im Arsch" machten die Musiker um Frontmann Jan "Monchi" Gorkow 2012 auf sich aufmerksam. Der noch aktuelle Nachfolger "Bleiben oder Gehen" vertieft die linkspolitische Ansicht der Band in den Texten der einzelnen Songs. Dass sich Feine Sahne Fischfilet aktiv gegen rechtsradikale Umtriebe, vor allem in ihrem Heimatbundesland, einsetzen, zeigten sie zuletzt mit der Ankündigung einer zweiten Auflage des Festivals "Wasted In Jarmen", welches am 9. September stattfinden wird.

Im kommenden Februar steht nun die "Alles auf Rausch"-Tour an. Ganze 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Feine Sahne Fischfilet auf ihrer Konzertreise bespielen. Enden wird diese mit einem Heimspiel am 23. März in der Stadthalle Rostock. Der Vorverkauf für die einzelnen Shows beginnt am Mittwoch, den 6. September um 12 Uhr. Tickets gibt es auf allen gängigen Portalen, wie Eventim oder der offiziellen Homepage der Band.

Im kommenden Jahr soll außerdem die Dokumentation "Wildes Herz" in die Kinos kommen. Diese polarisiert schon, bevor ein genauer Veröffentlichungstermin oder ein Trailer bekannt sind: So berichten mehrere Online-Quellen, dass die Bezuschussung des Films durch öffentliche Fördergelder von der AfD-Fraktion des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern stark kritisiert wird. Diese argumentiert damit, dass der Verfassungsschutz in der Vergangenheit manche Liedtexte der Band als linksextrem eingestuft hatte.

Live: Feine Sahne Fischfilet

09.09. Jarmen - Wasted In Jarmen Festival

01.02. Posthof - Linz

02.02. Arena - Wien

03.02. PPC - Graz

09.02. Haus Auensee - Leipzig

10.02. Inselparkhalle - Hamburg

15.02. Stadthalle - Fürth

16.02. Tonhalle - München

17.02. Schlachthof - Wiesbaden

22.02. Hydepark - Osnabrück

23.02. Halle02 - Heidelberg

24.02. Dynamo - Zürich

01.03. Magdeburg - AMO

02.03. Garage - Saarbrücken

03.03. Phönixhalle - Dortmund

08.03. Im Wizemann - Stuttgart

09.03. Palladium - Köln

10.03. Stadtgarten - Erfurt

17.03. Columbiahalle - Berlin

23.03. Stadthalle - Rostock