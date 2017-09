Death From Above stellen neuen Song "Holy Books" vor

Death From Above, die sich kürzlich vom Nachsatz 1979 getrennt hatten, stellen mit "Holy Books" mittlerweile den dritten Song von ihrem dritten Album "Outrage! Is Now" vorab vor.

Am kommenden Freitag, den 8. September wird "Outrage! Is Now" erscheinen. Es ist das dritte Album nach dem Debüt "You're A Woman, I'm A Machine" (2005) und dem Comeback-Album "The Physical World" von 2014.

Jetzt hat das kanadische Duo Death From Above um Bassist/Keyboarder Jesse Keeler und Schlagzeuger/Sänger Sebastien Grainger einen weiteren Anheizer ins Rennen geschickt, um die Vorfreude auf "Outrage! Is Now" zu steigern.

"Holy Books" ist mit fast vier Minuten überraschend lang und hat nicht viel mit Dance-Punk gemein, sondern ist eher ein dreckiger Alternative-Rocker, der in seinen atmosphärischen, epischen Momenten (es gibt ein Piano!) irgendwie an Jane's Addiction erinnert.

Zuvor gab es bereits die Songs "Freeze Me" und "Never Swim Alone" zu hören. In der aktuellen Ausgabe von VISIONS gibt es eine große Story zur Band.

Death From Above - "Holy Books"