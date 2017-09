Mastodon streamen neuen Song "Toe To Toes"

Mastodon streamen ihren neuen Song "Toe To Toes". Dieser stammt von der Ende des Monats erscheinenden EP "Cold Dark Place" und präsentiert einen etwas anderen Sound, als man ihn sonst von den Sludge-Metal-Veteranen gewohnt ist.

"Toe To Toes" startet mit einem ahnungsvollen Akustikgitarren-Picking, fällt dann in einen hypermelodischen Prog-Metal-Groove, und landet schließlich bei beinahe poprockigen Momenten, die Mastodon-Gitarrist Brent Hinds mit sehnsüchtigem, kraftvollem Gesang untermalt. Unten hört ihr den Song.

Hinds war es auch, auf dessen Initiative die am 22. September digital und auf CD erscheinende "Cold Dark Place"-EP zurückgeht, auf der sich neben dem neuen Track noch drei weitere Songs finden. Diese hatte Hinds bereits 2014 im Zuge der Aufnahmen zum Mastodon-Album "Once More 'Round The Sun" geschrieben. Lediglich "Toe To Toes" stammt aus den Sessions zum aktuellen Album "Emperor Of Sand".

Ursprünglich hatte Hinds die Songs solo veröffentlichen wollen, diese entwickelten sich dann jedoch zu Mastodon-Material. "[Meine Songs] haben mit einer hässlichen Trennung zu tun, die ich durchmachen musste", hatte Hinds die EP zuvor bereits erklärt. "Ich habe ziemlich düstere, schöne, gruselige, funkige, ätherische, melancholische Musik geschrieben, die auch ein wenig nach den Bee Gees klingt."

"Cold Dark Place" erscheint zusätzlich zum regulären Release auch noch als limitierte Ten-Inch-Picture-Disc. Diese wird am 27. Oktober via Reprise veröffentlicht.

Gerade erst hatten Mastodon ein lustiges Video zum Song "Steambreather" veröffentlicht und einen Trailer für ihre Herbst-Tour geteilt. Die führt die Band gemeinsam mit Red Fang - nicht in Berlin dabei - und Russian Circles sowie Scott Kelly von Neurosis als Live-Gast in sieben Städte im deutschsprachigen Raum. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Stream: Mastodon - "Toe To Toes"

VISIONS empfiehlt:

Mastodon

10.11. Berlin - Huxley's Neue Welt*

13.11. Wien - Gasometer*#

14.11. Herford - Club X*#

23.11. Leipzig - Haus Auensee*#

25.11. München - Tonhalle*#

28.11. Zürich - Komplex 457*#

30.11. Esch/Alzette - Rockhal*#

* Support: Russian Circles

# Support: Red Fang