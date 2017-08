Win Butler (Arcade Fire) erklärt in satirischem Video sein Songwriting

Foto: Screenshot Youtube

Dass Mastodon ein absurdes Video nach dem anderen ins Netz stellen, ist nicht ungewöhnlich, aber Arcade Fire-Kopf Win Butler? In einem satirischen Video auf der Plattform Clickhole beweist er uns nun das Gegenteil.

"The Mind Of A Master" heißt der Clip, also "Der Verstand eines Meisters", und Win Butler gibt ausführlich Einblick in seine Gedankengänge. "Ein wirklich guter Song besteht aus drei Teilen", sagt der Arcade Fire-Vordenker mit dem Hut gleich zu Beginn, "Einen Zinken, einen Anus und einen Hut." Außerdem enthüllt Butler, dass er das allseits beliebte Album "Funeral" nur geschrieben habe, um damit die Möwen vom Shrimp-Kutter seiner Familie zu verscheuchen.

Unbekannt war bisher auch der Einfluss des Beatles-Überlebenden Paul McCartney auf Butlers Songwriting: "Wenn ich nicht mehr weiter weiß, maile ich für gewöhnlich Paul McCartney und sage: 'Hastema wieder'n Song übrig oder was, du alter abgefahrener Fucker?' Und jedes einzelne Mal antwortet er mit einem durchkomponierten Song! Texte und alles!"

Das aktuelle Arcade-Fire-Album "Everything Now" ist am 28. Juli erschienen. Zuletzt hat die Band John Lennon live gecovert, einen ungewöhnlichen Auftritt in einer Late Night Show gespielt und das Album auf einem USB-Fidget-Spinner angeboten.

Video: Win Butler über sein Songwriting