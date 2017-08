VISIONS Premiere: Lo! streamen „Glutton“ von neuem Album „Vestigal“

Foto: Nic Bezzina

Die Australischen Post-Metaller Lo! veröffentlichen am 6. Oktober ihr neues Album „Vestigal“. Von dem präsentieren wir euch schon mal den atmosphärischen Kracher „Glutton“.

Die vierköpfigen Lo! stammen aus Sydney und ihr krachig-komplexer Post-Metal nährt sich von Sludge über Prog und Hardcore bis hin zu black-metallischen Blastbeats. Nach ihrem Debüt "Look And Behold" (2011) und dem Nachfolger "Monstrorum Historia" (2013) folgt am 6. Oktober mit "Vestigal" das dritte Album der Band - erneut über das Berliner Label Pelagic.

Elf Songs sind auf dem neuen Album zu finden, die die Band besser denn je einstudieren konnte, weil Schlagzeuger Adrian Griffin nach sieben Jahren in Asien in seine Heimat zurückkehrte. Einen Eindruck könnt ihr euch davon ab jetzt mit dem untenstehenden Video-Stream zu "Glutton" machen. Der Song klingt anfänglich fies wie die frühen Mastodon, überrascht mit ruhigem, atmosphärischem Mittelteil, um am Ende noch mal richtig aufzudrehen und sogar rasende Blastbeats einzubinden.

Vorbestellen kann man "Vestigal" hier.

Stream: Lo! - "Glutton"