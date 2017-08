Blink-182, Cloud Nothings, Speedy Ortiz und viele mehr spenden für Opfer von Hurrikan "Harvey"

Hurrikan "Harvey" und der Regen, den der Wirbelsturm mit sich brachte, haben die texanische Stadt Houston und ihre Einwohner schwer getroffen. Um Geld für die Opfer der Naturkatastrophe zu sammeln, engagieren sich inzwischen zahlreiche Musiker, darunter Blink-182, Cloud Nothing und Speedy Ortiz.

Blink-182 haben zur Unterstützung der Opfer von Hurrikan "Harvey" ein "Houston Relief"-T-Shirt entworfen, das ab sofort im Onlineshop der Pop-Punker vorbestellt werden kann. Alle Einnahmen aus dem Verkauf des T-Shirts werden an das Rote Kreuz gespendet. Blink-182-Bassist Mark Hoppus hat zudem über den Instagram-Account seines Klamottenlabels "My Name Is Mark" dazu aufgerufen, Altkleider zu sammeln und nach Houston zu schicken, damit sie dort an Bedürftige verteilt werden kann. Im Gegenzug verschenkt sein Label zufällig Kleidung an Spender.

Das Label Carpark aus Washington, DC, auf dem unter anderem Cloud Nothings und Speedy Ortiz in den USA veröffentlichen, hat sich dazu entschlossen, alle Einnahmen aus den Digitalverkäufen des Labels über Bandcamp am heutigen Donnerstag, dem 31. August, an das Rote Kreuz zu spenden. Fall Out Boy werden dagegen die Einnahmen ihres Konzerts am 7. November in Houston ihrem eigenen Fall Out Boy Fund zur Verfügung zu stellen, der damit kleinere lokale Initiativen unterstützen soll.

Direkt vor Ort in Houston haben sich inzwischen mehr als 300 Musiker beim ATX Music Office in Austin gemeldet. Die hatten nach Musikern gesucht, die für Opfer der Naturkatastrophe auftreten, die derzeit in Notunterkünften schlafen müssen, um sie wenigstens für kurze Zeit abzulenken. Schätzungen zufolge sind derzeit mehr als 30.000 Menschen in Houston in Notunterkünften untergebracht.

