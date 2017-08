Metallica stellen neues "Master Of Puppets"-Boxset vor

Metallica bringen ihren 1986er Meilenstein "Master Of Puppets" remastered erneut auf den Markt - unter anderem als üppiges Boxset mit zahlreichen Zusatzinhalten. Der genaue Inhalt ist nun bekannt.

Nachdem Metallica schon ihre ersten beiden Alben "Kill 'Em All" und "Ride The Lightning" als umfangreiche Deluxe-Boxen neu aufgelegt hatten, ist nun "Master Of Puppets" dran. Wie seine Vorgänger erscheint das klanglich überarbeitete Album beim bandeigenen Label Blackened als Standard-CD, Download, Dreifach-CD mit zusätzlichen Demos, Interviews und Rough Mixes sowie Live-Aufnahmen von der "Damage Inc."-Tour und als aufwändiges Deluxe-Boxset mit weiteren Zusatzinhalten.

Im Deluxe-Box-Set sind vor allem zahlreiche weitere Live-Aufnahmen enthalten: So bekommen Fans ganze acht Konzerte - teils professionelle Soundboard-Mitschnitte, teils Fan-Material - auf Vinyl, CD und sogar Kassette, die zuvor schwer oder gar nicht erhältlich waren. Außerdem sind auf den drei LPs, zehn CDs, einer Kassette und zwei DVDs auch Interviews und TV-Ausschnitte zu finden. Ein 108 Seiten starkes Buch mit unveröffentlichten Fotos und Essays, eine Lithographie, eine Sammlung handgeschriebener Texte und sechs Buttons runden das Set ab.

Fans können die verschiedenen Versionen der Reissue ab sofort bei Metallica direkt vorbestellen. Ihr findet auch sämtliche Inhalte im Detail auf der Seite von Metallica. In einem Video packt James Hetfield persönlich die Box für Fans zur Ansicht aus, zudem gibt es den remasterten Albumsong "Disposable Heroes" und die Live-Aufnahme "The Thing That Should Not Be" von 1986 im Stream, beide findet ihr unten.

Video: James Hetfield packt Metallicas "Master Of Puppets"-Box aus

Stream: Metallica - Disposable Heroes" (Remastered 2017)

Stream: Metallica - "The Thing That Should Not Be" (Live At The Aragon Ballroom, Chicago, 25. Mai 1986)

Packshot: Metallica - "Master Of Puppets" (Deluxe Reissue)