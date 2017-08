VISIONS Premiere: Millionaire präsentieren Video zu "Love Has Eyes"

Foto: Screenshot Youtube

Millionaire, das ist der Belgier Tim Vanhamel, der bereits als Tourmusiker für die Eagles Of Death Metal und Mark Lanegan aufgetreten ist. Zwölf Jahre nach seinem letzten Lebenszeichen als Millionaire hat Vanhamel im Mai das dritte Album "Sciencing" vorgelegt - seht bei uns exklusiv das Video zur zweiten Single "Love Has Eyes".

Ganz schön verwirrend, was Tim "Millionaire" Vanhamel da auftischt. Im Video zur ersten Single "I'm Not Who You Think You Are" nahm eine junge Frau eine milchige Flüssigkeit zu sich, sah Vanhamel als blauen Dämon und entwickelte sich zum Säugling zurück. Zu Anfang tauchte da noch ein Dealer auf, der ihr die Verjüngungskur andrehte, nun hat der zwielichtige Kerl im Video zur zweiten Single "Love Has Eyes" eine entscheidende Rolle.

Zwei ihm ergebene junge Mädchen haben eine Frau entführt, die der Protagonistin des ersten Videos verdächtig ähnlich sieht. Durch die Beschwörungen des Dealers wird diese allerdings nicht jünger, sondern zur Greisin. Währenddessen weint sie weiße Tränen - die mysteriöse Tinktur. Dazu läuft der angefunkte Stoner-Psychrock Millionaires, was die Szenerie nicht weniger gruselig macht. Wer genau hinsieht, erkennt in den Augen der armen Frau sogar die Instrumente der Band und Vanhamels Mund.

"So geht die Saga weiter", sagt Vanhamel zum Video. "In einer Welt jenseits der unseren werden wir Zeuge eines Opfer-Rituals, welches das Geheimnis des Lebens eingefangen haben könnte. Lange bevor der blaue Dämon sich in einem heruntergekommenen Appartement einem Mädchen gezeigt hat, ist das passiert. Eine alchimistische Entdeckung, die Hass in Liebe verwandelte und Dunkelheit in Licht. Nicht vergessen: Wahre Liebe ist niemals blind. Wahre Liebe hat Augen."

"Sciencing" ist am 19. Mai erschienen, zudem werden Millionaire auf dem Reeperbahnfestival auftreten und auch zwei Shows in Berlin und Köln spielen. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Millionaire - "Love Has Eyes"

Live: Millionaire

22.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

27.10. Berlin - Badehaus Szimpla

28.10. Köln - Blue Shell