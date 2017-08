The National zeigen kunstvolles Video zu "Day I Die"

Weniger als 14 Tage vor Veröffentlichung ihres neuen Albums "Sleep Well Beast" zeigen The National ein Video zum Song "Day I Die". Der animierte Clip besteht aus 5.000 Fotos, die mithilfe einer eigens entwickelten Software in Bewegung versetzt wurden.

Der Clip zu "Day I Die" von The National ist eine Gemeinschaftarbeit von Regisseur Casey Reas und Fotograf Graham MacIndoe. MacIndoe machte während einer Probe von The National vor ihrem Auftritt im Le Centquatre in Paris Mitte Juli mehr als 5.000 Bilder, die sich auf 18 Bilderserien aufteilen. Mit Hilfe einer von Reas entwickelten Software wurden die Bilder anschließend am Rechner animiert. Die in einem Zeitraum von mehreren Stunden aufgenommenen Fotos werden so auf weniger als fünf Minuten komprimiert.

Es ist bereits der vierte Clip den Regisseur Reas zu einem Song des neuen The-National-Albums "Sleep Well Beast" gedreht hat. Neben "Day I Die" sind das die Videos zu "Carin At The Liquor Store", "The System Only Dreams In Total Darkness" und "Guilty Party".

Am 5. September werden The National ihr neues Album live in voller Länge vorstellen. Das Konzert in Philadelphia wird per Livestream übertragen. Zudem spekulierte Sänger Matt Berninger laut darüber, dass die Band noch einiges an Material aus den Sessions zu "Sleep Well Beast" übrig hätten, die in naher Zukunft ein weiteres Album ergeben könnten.

Im Oktober kommen The National für drei Konzerte nach Deutschland, alle drei Shows sind bereits ausverkauft.

Video: The National - "Day I Die"

Live: The National

21.10. Hamburg - Elbphilharmonie | ausverkauft

23.10. Berlin - Tempodrom | ausverkauft

24.10. Berlin - Tempodrom | ausverkauft