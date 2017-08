Casper veranstaltet zu neuem Album erneut Gratis-Geheimkonzerte

Schon zu seinem vergangenen Album hatte Indie-Rapper Casper seine Fans per Online- und Offline-Schnitzeljagd zu einer Handvoll kostenloser Geheimkonzerte eingeladen. Zum Release von "Lang lebe der Tod" am Freitag kommen nun erneut Fans in den Genuss von Gratis-Shows - wenn sie sich auf die Suche machen und Glück haben.

Auf Facebook erklärte Casper, was hinter der dritten Auflage seiner "CatchCasper"-Reihe steckt: Demnach wurden bereits über 3.000 zufällig ausgewählte Casper-Fans per Postkarte, Anruf, Sprachbotschaft, Zeitungsannonce, Blumenstrauß und auf vielen weiteren Wegen benachrichtigt, dass sie zu den glücklichen Menschen zählen, die ab kommendem Samstag bei den sechs angesetzten Konzerten in deutschen Städten dabei sein dürfen.

Auch alle anderen Fans sollen nun noch die Chance bekommen, an den Geheimkonzerten teilzunehmen, deren Spielort immer erst am Tag der Show verraten wird. Dafür müssen sie im Radio genau hinhören und auf Facebook, Twitter und Instagram nach dem Hashtag #CatchCasper3 Ausschau halten. Genauere Infos gab es von Casper nicht, vermutlich dürften die entsprechenden Posts oder Bilder aber Hinweise enthalten, wie man noch an Tickets für die Shows kommt.

Am Freitag veröffentlicht der Indie-Rapper nach einem Jahr Verzögerung sein neues Album "Lang lebe der Tod". Daraus waren vorab bereits die Songs "Kein Angst", "Sirenen" und der Titeltrack ausgekoppelt worden.

Schon Ende Oktober kommt Casper dann auch auf große Hallentour. Für die Konzerte mit Rap-Kollege Fatoni als Support gibt es Karten unter anderem bei Eventim.

Video: Making-of CatchCasper3

Live: Casper (Geheimkonzerte)

02.09 Leipzig

03.09 Hamburg

04.09 München

05.09 Stuttgart

06.09 Berlin

07.09 Köln

