Mogwai streamen B-Seite "Eternal Panther", VISIONS hat Band zum Primavera Sound begleitet

Diesen Freitag erscheint das neunte Album von Mogwai, als Teaser haben die Postrocker gestern die B-Seite "Eternal Panther" veröffentlicht. Das Vorhaben schilderten sie VISIONS bereits Anfang Juni auf dem Primavera Sound Festival - lest in VISIONS 294 exklusiv unser Reisetagebuch aus Barcelona.

Bei den Sessions zu "Every Country's Sun" seien vier Songs mit Gesang entstanden, erzählt Stuart Braithwaite im Interview in der Lobby des Hotels Barcelona Princess, "aber zwei wurden nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Einer davon, 'Eternal Panther', kommt wohl auf die B-Seite zu 'Party In The Dark', der andere später auf eine EP."

Wer "Eternal Panther" nun hört, kann sich gut vorstellen, dass der Song nicht auf das neue Album gepasst hat. Wie Braithwaite gestern auf die Nachfrage eines Fans durchblicken ließ, standen die Indie-Helden Dinosaur Jr. Pate für den temporeichen Track mit den Gitarrenspielereien, zu dem der gelegentliche Mogwai-Sänger seinen inneren Lou Barlow kanalisiert. Nichtsdestotrotz ist "Eternal Panther" auch geprägt von Synthiesounds. Erscheinen wird der Song eine Woche nach dem Album, am 8. September auf der Single zu "Party In The Dark", die Fans bereits vorbestellen können.

Entsprechend ungewöhnlich und daher mit Spannung erwartet werden dürfte dann nach den Albumtracks "Party In The Dark" und "1000 Foot Face", sowie "Eternal Panther" der vierte Track, der in unbestimmter Zukunft auf einer EP landen wird. Das und noch viel mehr haben uns Mogwai auf einem Wochenend-Trip zum Primavera Sound Festival erzählt, zu dem sie eingeladen waren, um drei Monate vor Release "Every Country's Sun" vollständig zu spielen. VISIONS begleitete die vier Schotten dabei vom Flughafen bis zum Tag der Abreise und erhielt freundlicherweise einen Einblick in das Bandleben, die Proben sowie den berühmten schottischen Humor.

Was Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchinson und Martin Bulloch sonst noch zu Google Translator, Schnecken in Knoblauch, den Albumaufnahmen und Britney Spears zu erzählen hatten, erfahrt ihr in VISIONS 294 - ab Mittwoch am Kiosk!

Video-Stream: Mogwai - "Eternal Panther"