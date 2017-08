Beatsteaks, Kraftklub und Slime spielen bei Jamel Rockt Den Förster gegen Rechts

Foto: Screenshot Video

Seit einigen Jahren treten beim Jamel Rockt Den Förster Festival namhafte Bands auf, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. In diesem Jahr war das Programm wegen des großen Erfolgs der Vorjahre bis zuletzt geheim. Am Wochenende standen nun unter anderem die Beatsteaks, Kraftklub und Slime in dem "Nazidorf" auf der Bühne.

Das kleine Dorf Jamel, gelegen im westlichen Mecklenburg-Vorpommern nahe Wismar, gilt seit den frühen 90ern als größtenteils von Nazis bewohnt. Lediglich das 2004 zugezogene Ehepaar Lohmeyer leistet offen Widerstand gegen die braune Nachbarschaft. Seit 2007 findet auf dem Grundstück der Lohmeyers das Jamel Rockt Den Förster Festival statt, dass unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit setzen will.

In den vergangenen Jahren traten zunehmend auch bekannte Bands in Jamel auf, im vergangenen Jahr gehörte ein Auftritt der Ärzte zu den Highlights des Programms. In diesem Jahr hatten die Veranstalter das Programm absichtlich vorab nicht bekanntgegeben, es solle um die Sache und nicht die Bands gehen. Dennoch waren die 1.200 Tickets für das zweitägige Festival am 25. und 26. August lange im Vorfeld vergriffen gewesen.

In diesem Jahr konnte das Festival sein vielleicht eindrucksvollstes Line-up bisher mobilisieren: Neben Moderator Bela B., der auch selbst erneut auftrat, fanden am Freitag unter anderem Die Sterne, die Hamburger Punk-Veteranen Slime und Kraftklub den Weg nach Jamel. Letztere spielten den Ärzte-Klassiker "Schrei nach Liebe", den ihr unten im Video seht.

Am Samstag gab es unter anderem die legendären Fehlfarben, den Love A-Ableger Schreng Schreng & La La und die Beatsteaks zu sehen, die sich zufrieden mit ihrer Teilnahme zeigten.

Weitere Infos zum Festival findet ihr auf der offiziellen Seite sowie bei Facebook.

Video: Kraftklub - "Schrei nach Liebe" (Die-Ärzte-Cover, Live bei Jamel Rockt Den Förster 2017)

Video: Slime bei Jamel Rockt Den Förster 2017