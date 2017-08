Motörhead streamen Cover von Metallicas "Whiplash"

Kommende Woche veröffentlichen Motörhead die Coversong-Sammlung "Under Cover". Neben einem bislang unveröffentlichten Cover von David Bowies "Heroes" ist darauf auch eine Version von Metallicas "Whiplash" enthalten. Den Song gibt es jetzt im Stream.

Motörhead und die Metallica der "Kill 'Em All"-Ära - das passt gut zusammen. Als "Whiplash" 1983 veröffentlicht wurde, war Motörhead-Frontman Lemmy fast 40 Jahre alt, aber nicht zu alt dafür, Metallica-Fan zu werden.

Motörheads Cover von "Whiplash" ist etwas rock'n'rolliger als das Original, und Lemmy versucht erst gar nicht, das Wort "Whiplash" in der selben Stimmlage rauszurotzen wie der damals 20-jährige James Hetfield. Aber selbstverständlich hat es sich Lemmy am Ende des Songs nicht nehmen lassen, in der Textzeile "But we’ll never stop/ We’ll never quit/ 'Cause we're Metallica" Metallica durch Motörhead zu ersetzen.

Motörheads Coversong-Sammlung "Under Cöver" erscheint am 01. September. Zuvor hatte die Bands bereits das bislang unveröffentlichte David-Bowie-Cover "Heroes" gestreamt. Die komplette Tracklist des Albums hatten Motörhead bereits Ende Juli vorgestellt

Stream: Motörhead - "Whiplash" (Metallica Cover)