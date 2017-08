Pup zeigen interaktiven Videospiel-Clip zu "Old Wounds"

Foto: Screenshot Youtube

Best of both worlds: Pup haben ihren neuen Clip zum Song "Old Wounds" als interaktives Videospiel arrangiert. Ihr könnt zwischen den Bandmitgliedern einen Tourmanager auswählen und euch auf einen Trip im klassischen Adventure-Stil begeben.

Stefan Babcock, Nestor Chumak, Zack Mykula oder Steve Sladkowski? Es liegt bei euch, wer von ihnen im Clip zu "Old Wounds" einen Abend lang als Tourmanager seiner eigenen Band fungiert und beispielsweise in einer Bar ein Basketball-Spiel genießt oder in einem "Super Mario"-ähnlichen Unterwasser-Level von einem Hai gefressen wird. Ihr lotst euren gewählten Reiseleiter und seine Bandkollegen durch die Nacht und passt auf, dass alle lebend zum nächsten Konzert antanzen. Aber Vorsicht: Ganz so leicht gestaltet sich das Spiel nicht, eine falsche Entscheidung könnte tödlich enden.

"Old Wounds" ist auf Pups aktuellem Album "The Dream Is Over" von 2016 enthalten. Zuletzt hatten die Kanadier ihre Liebe zu Videospielen mit einem Cameo-Auftritt im Dating-Spielsimulator "Dream Daddy" unter Beweis gestellt.

Im Februar kommen die Garage-Punks zusammen mit The Menzingers auch wieder für einige Konzerte nach Deutschland. Die Termine stehen weiter unten, Karten gibt es bei Eventim.

Video: Pup - "Old Wounds"

Live: The Menzingers + Pup

06.02. Frankfurt/Main - Batschkapp

07.02. Karlsruhe - Stadtmitte

10.02. Berlin - Backstage Halle

14.02. Leipzig - Conne Island

15.02. Nürnberg - Hirsch

16.02. Hannover - Faust

17.02. Hamburg - Knust