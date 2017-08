VISIONS Premiere: The Discussion präsentieren "Cuts Like A Knife", kommen auf Tour

Foto: Adriana Iris Boatright

Laura Pleasants von Kylesa hat mit The Discussion eine neue Band gegründet. Mit der schaut sie demnächst für vier Daten auch in Deutschland vorbei. Als Appetizer präsentieren wir euch hier exklusiv den neuen Song der Band: "Cuts Like A Knife".

The Discussion ist das neue Projekt von Laura Pleasants, Gründungsmitglied der Psych-Sludge-Metal-Band Kylesa aus Savannah/Georgia, mit der sie die vergangenen 15 Jahre im Studio und auf Tour verbracht hat und sieben Alben veröffentlichte.

2015 entschlossen sich Kylesa gemeinschaftlich, ihre Band auf Eis zu legen. Pleasants kehre zurück nach Savannah und begann, an neuer Musik zu schreiben und Gitarre, Bass, Keyboards und Gesang aufzunehmen - mit dem Willen, von den üblichen Metal-Schemata zurückzutreten. Nach einem Jahr voller Demos tat sie sich mit Schlagzeuger Richard Adams aus Dallas zusammen, der in Savannah das Studium zum Sounddesigner absolvierte.

Als Bassist haben die beiden Derek Lynch, einen lokalen Gitarristen und NASA-Techniker engagiert. Er spielte zuvor in vielen Bands, etwa A Girl, A Gun, A Ghost und zuletzt bei Crazy Bag Lady die auf Kylesas Label Retro Futurist gesignt waren.

Pünktlich zur Tour wollen The Discussion auch ihre erste EP mitbringen, die es dann am Merch zu erstehen gibt. Die wird in Eigenregie veröffentlicht, ist auf 300 Exemplare limitiert und handnummeriert. Darauf zu finden ist natürlich "Cuts Like A Knife", den wir euch unten exklusiv vorstellen. Es ist ein fast sieben Minuten langer, psychedelischer Jam - mit wabernden Gitarreneffekten und einer orientalisch anmutenden Melodie.

Einen zweiten Song haben The Discussion ebenfalls bereits fertiggestellt. Pleasants verriet uns, dass der kürzer und schneller sei und einen New-Wave-Einschlag habe. Weiterhin führt Pleasants aus: "Ich würde sagen, dass meine neuen Songs Rock-basierter sind. Die sollen meine Liebe für frühen Post-Punk, Goth, Spät-80er-Alternative, Pink Floyd, Krautrock und Psychedelic im Generellen widerspiegeln."

Die Termine ihrer Deutschlandshows findet ihr unten, Tickets gibt es bei den entsprechenden Locations.

Stream: The Discussion - "Cuts Like A Knife"

European Tour Ep 2017 by The Discussion

Live: The Discussion

11.09. Berlin - Tiefgrund

12.09. Leipzig - Akko

31.10. Karlsruhe - Dudefest

04.11. München - Kafe Kult