VISIONS Premiere: The Deadnotes zeigen Video zu "1.20"

Die Punkrocker The Deadnotes aus Freiburg im Breisgau spielen hymnischen Emo-Punk zwischen Say Anything und Moose Blood. Bevor die Band im September auf Headliner-Tour durch Deutschland geht, seht ihr bei uns das Video zur neuen Single "1.20".

So hymnisch und druckvoll wie Say Anything, so sensibel wie Moose Blood: Die Punkrocker The Deadnotes machen seit 2011 zusammen Musik und haben im Oktober 2016 ihr Debütalbum "I'll Kiss All Fears Out Of Your Face" veröffentlicht.

Gerade hat die Band eine zehntätige UK-Tour hinter sich gebracht, nun steht sie auch schon vor den nächsten Terminen im September - aber nicht, ohne vorher neues Material zu veröffentlichen: Bei uns präsentieren The Deadnotes mit "1.20." ihre erste neue Single seit dem Debüt. Der emotionale Gesang macht darin genauso viel Spaß wie die hymnisch-kratzigen Gitarren. Inhaltlich geht es laut den Mitgliedern um die letzten 80 Minuten, bevor man mit seiner Band von einer Tour nach Hause kommt, und nicht weiß, was man dort mit sich anfangen soll. Der Song wird begleitet von einem mit Licht geflutetem Performance-Video.

Unterhalb des Clips findet ihr die anstehenden Tourdaten, Karten für die Shows bekommt ihr an den jeweiligen Vorverkaufsstellen. Für Oberhausen sind auch Tickets bei Eventim erhältlich.

Video: The Deadnotes - "1.20"

Live: The Deadnotes

01.09. Luzern - Treibhauseffekt Festival

02.09. Freiburg - The Great Räng Teng Teng

13.09. Wiesbaden - Kreativfabrik

14.09. Münster - Baracke

15.09. Köln - Tsunami

16.09. Leipzig - Ostsicht Festival

20.09. Hamburg - Astra Stuben

21.09. Lübeck - Blauer Engel

22.09. Oberhausen - Druckluft

27.09. Stuttgart - Juha West

28.09. Braunschweig - Klaue

29.09. Dresden - Katy´s Garage

30.09. Mengen - Revolution Rock Festival