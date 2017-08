Propagandhi veröffentlichen neuen Song "Failed Imagineer" mit Lyric-Video

Foto: Screenshot Youtube

Mit "Failed Imagineer" präsentieren Propagandhi den zweiten Song aus ihrem kommenden Album "Victory Lap". Der neue Track vereint die neu gewonnenen Thrash-Metal-Qualitäten mit den melodischen Punkrock-Wurzeln der Band

Schon der vorab veröffentlichte Titeltrack von Propagandhis neuer Platte "Victory Lap" hatte das fortgeführt, was die Band auf ihrem Vorgängeralbum "Failed States" begonnen hatte: Das kanadische Quartett begnügt sich nicht länger allein mit seinen Punkrock-Wurzeln, sondern kombiniert dieses Element mit rasanten Metal-Einlagen. Dadurch gewinnt Propagandhis Musik an Kraft und Originalität, wie man nun auch in der neuesten Single "Failed Imagineer" mehr als deutlich beobachten kann.

Schon der Einstieg mit aufheulenden Gitarren und Frontmann Chris Hannahs kämpferischer Ansage "Alright people, we're gonna have a rock'n'roll party tonight!" könnte kein klareres Signal sein. Das anschließend einstürmende Thrash-Metal-Riff trägt den Song kraftvoll voran, lässt aber immer wieder Raum für dreckiges Punkrock-Geschrammel. In diesen Passagen werden Propagandhi oft melodisch, in der Bridge am Ende sogar regelrecht sentimental. Beeindruckend ist dabei vor allem, wie die Band all diese Elemente in einen Track von nur etwas über zwei Minuten staucht. Das schlicht in einem Proberaum aufgenommene Musikvideo verkörpert dagegen den Punk-Ethos.

Propagandhi hatten schon vor längerer Zeit auf ihre erste Platte seit fünf Jahren hingedeutet, zuerst im November vergangenen Jahres, als die Band live einige Tracks zeigte. Erscheinen wird "Victory Lap" nun offiziell am 29. September.

Video: Propagandhi - "Failed Imagineer"