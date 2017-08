Allah-Las-Konzert in Rotterdam nach Terrorwarnung abgesagt

Gestern Abend hätten Allah-Las eigentlich im Rotterdammer Maassilo spielen sollen, doch kurz vor Beginn sagten die Veranstalter das Konzert ab. Grund dafür sei eine Terrorwarnung von spanischen Behörden gewesen, in der Nähe der Location wurde ein verdächtiger Lieferwagen gefunden.

"Die Band ist unversehrt und sehr dankbar dafür, dass die Rotterdammer Polizei und alle anderen beteiligten Behörden die Gefahr ausmachen konnten, bevor jemand verletzt werden konnte", heißt es in einem Statement von Allah-Las' Label Mexican Summer. Die Polizei habe eine Terrorwarnung von spanischen Behörden bekommen, die wegen des Anschlags in Barcelona ermitteln, bei dem vergangene Woche 15 Menschen getötet und über 120 weitere verletzt wurden. In der Nähe der Konzertlocation Maassilo sei ein Lieferwagen voller Gasflaschen entdeckt worden, der Fahrer würde zur Zeit von der Polizei verhört werden.

Ob die mögliche Terrorgefahr beim Konzert mit den Anschlägen in Barcelona in Verbindung steht, ist unklar. Tatsache ist, dass nach der tödlichen Attacke in der katalanischen Metropole eine große Menge Butangas und Azeton in einem mutmaßlich von der Terrorzelle genutzten Haus gefunden wurden, mit dem man hätte Sprengstoff herstellen können. Der verdächtige Lieferwagen hatte überdies ein spanisches Kennzeichen.

Allah-Las hatten vergangenes Jahr in einem Interview mit dem britischen Guardian über ihren Bandnamen gesprochen, den sie gewählt hätten, weil sie etwas "heilig klingendes" benutzen wollten. Immer wieder bekämen sie E-Mails von Muslimen, die sich wegen des Namens angegriffen fühlten. "Aber das war niemals unsere Intention. Wir schreiben ihnen zurück und erklären, warum wir den Namen gewählt haben, und meistens treffen wir damit auf Verständnis."

Seit den schrecklichen Terroranschlägen im Pariser Bataclan 2015 und bei einem Konzert in Manchester in diesem Jahr gewinnt das Thema Sicherheit auf Großveranstaltungen, insbesondere auf Konzerten, immer weiter an Bedeutung.

Tweet: Allah-Las' Konzert im Maassilo wegen eines Terrorverdachts abgesagt

In verband met een terreurdreiging gaat het concert van Allah Las op last van de politie vanavond niet door! — Maassilo (@Maassilo) 23. August 2017

Tweet: Video zeigt verdächtigen Lieferwagen

EOD'ers onderzoeken op Mijnsheerenlaan verdachte auto met Spaans kenteken. #terreurdreiging pic.twitter.com/Y3cD7p38Ae — robert bas (@robertpbas) 23. August 2017

Tweet: Behörden halten verdächtigen Lieferwagen mit spanischem Kennzeichen an