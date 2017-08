Chelsea Wolfe stellt neuen Song "Offering" vor

In einem Monat erscheint Chelsea Wolfes fünftes Album. Mit "Offering" präsentiert die dunkle Chanteuse bereits den dritten starken Song aus "Hiss Spun".

Handelte die erste Single "16 Psyche" noch von der Unfähigkeit, Nähe zuzulassen, war "Vex" eher von einem tiefen Brummen unter der Meeresoberfläche inspiriert. Den dritten Vorabsong "Offering" hat Chelsea Wolfe nun aus der Perspektive des Saltonsees geschrieben, ein salzhaltiges Binnengewässer und mit über 1.000 Quadratmetern Fläche der größte See in Kalifornien.

"Ich schrieb den Song in der Vorstellung, der See sei ein weiblicher Charakter", sagt Wolfe im Interview mit dem Magazin Cosmopolitan. "Letztes Jahr gab es einige Tage lang eine Reihe von fast 200 Erdbeben direkt unter dem See. [...] Wenn man an seinem Ufer entlanggeht, läuft man im Grunde über Fischskelette."

"Hiss Spun" erscheint am 22. September bei Sargent House. Auf dem Album zu Gast sind Aaron Turner (Ex-Isis, Sumac) und Queens Of The Stone Age- und Gone Is Gone-Gitarrist Troy Van Leeuwen.

Stream: Chelsea Wolfe - "Offering"