Hot Water Music streamen neuen Song "Complicated"

Sänger Chuck Ragan überträgt die Folk-Qualitäten seiner Solo-Musik in den neuen Track seiner Band Hot Water Music. "Complicated" ist der zweite Vorbote des kommenden Albums "Light It Up".

Im Kern ist auch "Complicated" ein treibender Punkrock-Track, so wie man es von Hot Water Music standesgemäß erwartet. Die sprunghaften Basslines und das gezupfte E-Gitarrenspiel lassen zusammen mit Chuck Ragans unverwechselbarer Whiskeystimme aber auch den Einfluss von dessen folkigen Solo-Alben durchscheinen.

"Der Songtext handelt davon, dass die entwickelten Länder dieser Welt den Planeten zerstören", sagt die Band in einem Statement über die Thematik, die der Song aufgreift. "Und auch diejenigen unter uns, die es richtig machen wollen, können das nicht im Alleingang tun, weil unser Leben und die Umstände, in denen wir uns befinden, eben sehr kompliziert sind. Daher der Songtitel."

"Complicated" ist nach "Vultures" der zweite neue Song aus Hot Water Musics kommendem Album "Light It Up". Der Nachfolger der 2012 erschienenen Platte "Exister" kommt am 15. September via Rise, die Band hat es in kompletter Eigenregie produziert.

Stream: Hot Water Music - "Complicated"