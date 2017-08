The War On Drugs streamen komplettes neues Album für 24 Stunden

Am Freitag erscheint mit "A Deeper Understanding" das sehnsüchtig erwartete neue Album von The War On Drugs. Überraschend stellt die Band die Platte schon jetzt vollständig als Stream zur Verfügung - allerdings nur für begrenzte Zeit.

Vorab gab es von den zehn neuen Songs auf "A Deeper Understanding" bereits die Tracks "Pain", "Holding On", "Up All Night", "Strangest Thing" und "Thinking Of A Place" zu hören, zum Teil wurden sie von einem Musikvideo begleitet. Fehlt also noch die andere Hälfte der neuen Platte - und die ist ab sofort auf der Webseite von The War On Drugs zu hören, im vollständigen Albumstream.

Dieser wird allerdings nur für 24 Stunden zur Verfügung stehen. Einen Tag darauf, also am Freitag, den 25. August, erscheint der Nachfolger zum 2014 erschienenen "Lost In The Dream" dann offiziell (und findet damit mutmaßlich auch seinen Weg in die gängigen Streamingportale). Im November spielen Adam Granduciel und seine Band vier Deutschlandshows, Tickets bekommt ihr bei Eventim. Das Konzert in Köln ist inzwischen ausverkauft.

Live: The War On Drugs

03.11. Köln - E-Werk | ausverkauft

20.11. München - Muffathalle

21.11. Hamburg - Große Freiheit 36

22.11. Berlin - Tempodrom