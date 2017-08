VISIONS Premiere: Able Baker Fox streamen neues Album "Visions"

Neun Jahre nach ihrem Debüt "Voices" melden sich die Emo-Veteranen Able Baker Fox mit einer neuen Platte zurück. Bei uns könnt ihr "Visions" schon vor dem Release am Freitag in voller Länge hören.

Bereits 2008 hatten Able Baker Fox ihre erste und bisher einzige Platte "Voices" veröffentlicht. Danach wurde es still um die Band, die aus Mitgliedern von Small Brown Bike, The Great Sea Serpents und The Casket Lottery besteht. Doch nun ist das Quartett mit seiner neuen Platte "Visions" zurück.

Das Ergebnis ist vor allem Altbewährtes, das Able Baker Fox aber immer wieder um neue Nuancen erweitern. Während sich Songs wie "Lost Horizon" oder die erste Single "Drift" klar auf die Emo-Wurzeln der Bandmitglieder fokussieren, verstärken Tracks wie das wütend treibende "Pennies On The Dollar" oder der in Gitarrenstürmen zirkulierende Opener "Purple Mountains" den Posthardcore-Gedanken der Platte. Alle Songs einen aber die klaren Stärken der Band: Dreistimmiger und dadurch sehr variabler Gesang, satte Instrumental-Peitschen und ein Gefühl für ausgefeilte und mitreißende Melodien.

Offiziell erscheint "Visions" am 25. August und kann im Shop von Arctic Rodeo vorbestellt werden. Neben der normalen Vinyl-Ausgabe gibt es dort auch Bundles mit einem T-Shirt und eine Version mit exklusivem Siebdruck zu erstehen.

Album-Stream: Able Baker Fox - "Visions"