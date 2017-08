Quicksand geben Details zu "Interiors" bekannt, streamen Video zu "Illuminant"

22 Jahre nach ihrer bislang letzten Platte werden die Posthardcore-Ikonen Quicksand ihr drittes Album veröffentlichen. "Interiors" hat nun auch ein Cover und Releasedatum.

Erst gestern freuten wir uns über die guten Nachrichten und darüber, dass es den neuen Song "Illuminant" auf Spotify zu hören gibt. Nun gibt es auch ein hübsches Video dazu, das das collagenhafte Cover-Artwork des neuen Albums "Interiors" weiterführt und allerhand Vintage-Motive in Cut-&-Paste-Optik miteinander verknüpft.

Aufgenommen haben Quicksand ihr drittes Album im Studio 4 Recording in Conshohocken, Pennsylvania mit Will Yip (Pianos Become The Teeth, Title Fight). Sänger/Gitarrist Walter Schreifels erzählte uns, dass er einen jungen Produzenten haben wollte, jemand, der den Quicksand-Gedanken weiterspinnt und in die Gegenwart transportiert. An anderer Stelle wird Schreifels so zitiert: "Es ging alles nur darum, wir selbst zu sein und wer wir waren sowie wer wird sind. Wir haben das nur für uns gemacht."

"Interiors" erscheint am 10. November via Epitaph. Vorbestellen könnt ihr das Album bereits auf der Webseite von Quicksand.

Video: Quicksand - "Illuminant"

Cover & Tracklist: Quicksand - "Interiors"

01. "Illuminant"

02. "Under The Screw"

03. "Warm And Low"

04. ">"

05. "Cosmonauts"

06. "Interiors"

07. "Hyperion"

08. "Fire This Time"

09. "Feels Like A Weight Has Been Lifted"

10. ">>"

11. "Sick Mind"

12. "Normal Love"