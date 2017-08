VISIONS empfiehlt: Mother's Cake kommen auf Tour

Im Januar veröffentlichten Mother's Cake ihr aktuelles Album "No Rhyme No Reason". Nach einer ersten Rundfahrt im Frühjahr kommen die umtriebigen Österreicher nun erneut auf von VISIONS präsentierte Tour.

Mother's Cake schwanken auf ihrer aktuellen Platte "No Rhyme No Reason" hin und her zwischen geradlinigem Hardrock, schwurbeligem Psychedelic und ausuferndem Prog-Rock, wie auf dem zehnminütigen Album-Herzstück "Streetja Man". Die Österreicher loten alles aus, was aus der klassischen Rocktrio-Besetzung aus Schlagzeug, Bass und Gitarre herauszuholen ist, ohne dabei auf zu viel Effekthascherei zurückzugreifen - ihr Sound ist der von rauem, direkten Rock'n'Roll.

Im März und April waren sie erstmals mit dem neuen Album auf Tour, nun präsentieren wir euch ihren nächsten Rundumschlag: Im Oktober und November spielen sich Mother's Cake einmal quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets für die Tour gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Mother's Cake

12.10. Konstanz - Kula

13.10. Tübingen - Sudhaus

14.10. Kaiserslautern - Kammgarn

17.10. Aschaffenburg - Colos Saal

18.10. Köln - Underground*

19.10. Münster - Gleis 22

20.10. Bremen - Lila Eule

21.10. Berlin - Setalight Festival

24.10. Braunschweig - Eulenglück

25.10. Dresden - Ostpol

26.10. Jena - Kulturbahnhof

27.10. Würzburg - B-Hof

28.10. Pfarrkirchen - Club Bogaloo

03.11. Aarau - Kiff

04.11. Saalfelden - Nexus

09.11. Arlon - L'Entrepot

24.11. Wien - Fuzzfest

01.12. München - Backstage

02.12. Karlsruhe - Substage

*für das Underground wird wegen bevorstehender Schließung noch eine Kölner Ersatzlocation gesucht.